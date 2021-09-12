Болельщики ЦСКА отправились на матч с «Арсеналом» на воздушном шаре

Несколько фанатов ЦСКА решили отправиться в Тулу на матч седьмого тура РПЛ против «Арсенала» на воздушном шаре. Видео запуска они выложили в твиттере.
Расстояние между Москвой и Тулой – 173 километра.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча, который начнется в 14:00 по Москве.
- ЦСКА в случае победы может подняться на 4-е место.
- Этот матч станет дебютным после возвращения в Тулу для главного тренера «Арсенала» Миодрага Божовича.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Фанаты ЦСКА★RBWorld»