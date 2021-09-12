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    Болельщики ЦСКА отправились на матч с «Арсеналом» на воздушном шаре

    Несколько фанатов ЦСКА решили отправиться в Тулу на матч седьмого тура РПЛ против «Арсенала» на воздушном шаре. Видео запуска они выложили в твиттере.

    Расстояние между Москвой и Тулой – 173 километра.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча, который начнется в 14:00 по Москве.
    • ЦСКА в случае победы может подняться на 4-е место.
    • Этот матч станет дебютным после возвращения в Тулу для главного тренера «Арсенала» Миодрага Божовича.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Фанаты ЦСКА★RBWorld»

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    Сегодня, 11:09
    Комментарии2
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      Рейтинг: +420

      OOOVVV. 1 час назад

      Молодцы ребята, браво !!!!
      Удачного приземления.

      0
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      Рейтинг: +1805

      tarasofka 1 час назад

      болельщики другого клуба рпл отправляются на выезд в свиновозках)

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