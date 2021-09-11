Серия А. «Аталанта» дома уступила «Фиорентине». Миранчук отыграл 50 минут, Кокорин остался на скамейке

«Аталанта» в третьем туре чемпионата Италии проиграла «Фиорентине». Флорентийцы победили в Бергамо впервые с 2016 года.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел основе и отыграл 50 минут. Форвард гостей Александр Кокорин остался в запасе.

Италия. Серия А. 3-й тур

Аталанта – Фиорентина – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Влахович, 33 (с пенальти); 0:2 – Влахович, 49 (с пенальти); 1:2 – Сапата, 65 (с пенальти).

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