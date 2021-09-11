Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

    Серия А. «Аталанта» дома уступила «Фиорентине». Миранчук отыграл 50 минут, Кокорин остался на скамейке

    «Аталанта» в третьем туре чемпионата Италии проиграла «Фиорентине». Флорентийцы победили в Бергамо впервые с 2016 года.

    Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел основе и отыграл 50 минут. Форвард гостей Александр Кокорин остался в запасе.

    Италия. Серия А. 3-й тур

    Аталанта – Фиорентина – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Влахович, 33 (с пенальти); 0:2 – Влахович, 49 (с пенальти); 1:2 – Сапата, 65 (с пенальти).

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2021 23:41
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +278

      I'll be back 2 часа назад

      Вывод- Не выпускайте Кокошу на поле. Команда выиграет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +343

      Sancho010365 2 часа назад

      Обидно за наших. Всегда переживаю и больно наблюдать за безысходностью. Один на лавке запасных, другой забивает только слабым командам. Гордится некем, Малиновский конечно машина, с ним тяжело бороться.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2968

      minaev23 > Sancho010365 2 часа назад

      Не тот уровень у наших чтоб в старте играть! Малина молодец ! Значит работает и тренеруется лучше! Наши приходят сытые закормленые контрактами и зарплатами баснословными в наших клубах.А здесь нет. Имя себе надо зарабатывать потом и кровью!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +343

      Sancho010365 > minaev23 1 час назад

      Вас поддерживаю на 100%. А переживаешь, потому что они страну представляют. Но Миранчуку нужно тянуться, он там уже не один год, почувствуют слабину одноклубники просто на него играть не будут. Это кстати было видно вначале перехода в Аталанту. Пропадёт.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +166

      чаппай > Sancho010365 1 час назад

      Не преувеличивайте, никакую страну он не представляет, он зарабатывает себе на жизнь, как и другие футболисты, а мы за этим шоу наблюдаем. Ни больше, ни меньше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2968

      minaev23 2 часа назад

      Не страшно ! Зато в Европе играют!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51541

      portero 2 часа назад

      Пока Миранчук был на поле прострали 2:0 , лучшеб на банке сидел...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25085

      пьяныйхоровод > portero 2 часа назад

      Это они проиграли из-за страха , что "форвард" гостей Кокорин может выйти на замену и каааак даст .....

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89261
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67496
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru