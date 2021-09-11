Гендиректор «Зенита» Медведев – о ситуации с Малкомом и Клаудиньо: «Судьба матчей будет решаться на поле, а не в кабинетах»

Какая к черту "кропотливая работа РФС"? АПЛ все решила. Пригрозила Бразилии, что вообще никого не будет отпускать, те пошли на попятный, отзвали требования пятидневной дисквалификации игрокам, которых не отпустили из Англии, и ФИФА автоматом отменила дискву все бразильцам, которые не помогли сборной в этот игровой интервал. РФС, РПЛ и лично Медведев не участвовали в этом. Чтобы проверить мои слова, откройте любой зарубежный сайт (я смотрел El Mundo Deportivo, но уверен, что эта история везде за границей освещается одинаково). Только у нас всегда рады выступить мастера приписывать себе чужие заслуги.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на решение допустить полузащитников Малкома и Клаудиньо к участию в двух ближайших матчах команды.
«Сегодня мы получили письмо от ФИФА о том, что все ограничения в адрес Малкома и Клаудиньо сняты. Сергей Семак может рассчитывать на них при определении состава на матчи с «Ахматом» и «Челси».
Это решение не пришло само собой – оно стало результатом кропотливой работы РФС, взаимодействия с УЕФА и ЕСА. Отмечу и понимание ситуации со стороны Конфедерации футбола Бразилии.
В результате удалось добиться главного – торжества спортивного принципа честной игры. Судьба футбольных матчей будет решаться на полях, а не в кабинетах.», – заявил Медведев.
- «Зенит» примет «Ахмат» сегодня в 16:30 мск.
- Гостевой матч петербургской команды с «Челси» запланирован на вторник.