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    Гендиректор «Зенита» Медведев – о ситуации с Малкомом и Клаудиньо: «Судьба матчей будет решаться на поле, а не в кабинетах»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на решение допустить полузащитников Малкома и Клаудиньо к участию в двух ближайших матчах команды.

    «Сегодня мы получили письмо от ФИФА о том, что все ограничения в адрес Малкома и Клаудиньо сняты. Сергей Семак может рассчитывать на них при определении состава на матчи с «Ахматом» и «Челси».

    Это решение не пришло само собой – оно стало результатом кропотливой работы РФС, взаимодействия с УЕФА и ЕСА. Отмечу и понимание ситуации со стороны Конфедерации футбола Бразилии.

    В результате удалось добиться главного – торжества спортивного принципа честной игры. Судьба футбольных матчей будет решаться на полях, а не в кабинетах.», – заявил Медведев.

    • «Зенит» примет «Ахмат» сегодня в 16:30 мск.
    • Гостевой матч петербургской команды с «Челси» запланирован на вторник.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:33
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9514

      Вомбат 26 минут назад

      Какая к черту "кропотливая работа РФС"? АПЛ все решила. Пригрозила Бразилии, что вообще никого не будет отпускать, те пошли на попятный, отзвали требования пятидневной дисквалификации игрокам, которых не отпустили из Англии, и ФИФА автоматом отменила дискву все бразильцам, которые не помогли сборной в этот игровой интервал. РФС, РПЛ и лично Медведев не участвовали в этом. Чтобы проверить мои слова, откройте любой зарубежный сайт (я смотрел El Mundo Deportivo, но уверен, что эта история везде за границей освещается одинаково). Только у нас всегда рады выступить мастера приписывать себе чужие заслуги.

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      Рейтинг: -195

      пудель бдсм-щик 30 минут назад

      "Судьба футбольных матчей будет решаться на полях, а не в кабинетах.», – заявил Александр Медведев. а про себя добавил: "не то что у нас".

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      Рейтинг: -183

      Suvorov51 1 час назад

      так мы давно об этом говорим. европа не россия где все решается в кабинете промгаза.

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      Рейтинг: +1000

      Alex Y 2 часа назад

      Ну и хорошо)

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