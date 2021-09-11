Гендиректор «Зенита» Медведев – о ситуации с Малкомом и Клаудиньо: «Судьба матчей будет решаться на поле, а не в кабинетах»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на решение допустить полузащитников Малкома и Клаудиньо к участию в двух ближайших матчах команды.

«Сегодня мы получили письмо от ФИФА о том, что все ограничения в адрес Малкома и Клаудиньо сняты. Сергей Семак может рассчитывать на них при определении состава на матчи с «Ахматом» и «Челси».

Это решение не пришло само собой – оно стало результатом кропотливой работы РФС, взаимодействия с УЕФА и ЕСА. Отмечу и понимание ситуации со стороны Конфедерации футбола Бразилии.

В результате удалось добиться главного – торжества спортивного принципа честной игры. Судьба футбольных матчей будет решаться на полях, а не в кабинетах.», – заявил Медведев.