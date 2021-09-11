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  • Гендиректор «Зенита» Медведев – о ситуации с Малкомом и Клаудиньо: «Судьба матчей будет решаться на поле, а не в кабинетах»

Гендиректор «Зенита» Медведев – о ситуации с Малкомом и Клаудиньо: «Судьба матчей будет решаться на поле, а не в кабинетах»

11 сентября 2021, 13:33
6

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на решение допустить полузащитников Малкома и Клаудиньо к участию в двух ближайших матчах команды.

«Сегодня мы получили письмо от ФИФА о том, что все ограничения в адрес Малкома и Клаудиньо сняты. Сергей Семак может рассчитывать на них при определении состава на матчи с «Ахматом» и «Челси».

Это решение не пришло само собой – оно стало результатом кропотливой работы РФС, взаимодействия с УЕФА и ЕСА. Отмечу и понимание ситуации со стороны Конфедерации футбола Бразилии.

В результате удалось добиться главного – торжества спортивного принципа честной игры. Судьба футбольных матчей будет решаться на полях, а не в кабинетах.», – заявил Медведев.

  • «Зенит» примет «Ахмат» сегодня в 16:30 мск.
  • Гостевой матч петербургской команды с «Челси» запланирован на вторник.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат Челси Малком Клаудиньо Медведев Александр
Комментарии (6)
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Alex Y
1631359626
Ну и хорошо)
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Вомбат
1631366296
Какая к черту "кропотливая работа РФС"? АПЛ все решила. Пригрозила Бразилии, что вообще никого не будет отпускать, те пошли на попятный, отзвали требования пятидневной дисквалификации игрокам, которых не отпустили из Англии, и ФИФА автоматом отменила дискву все бразильцам, которые не помогли сборной в этот игровой интервал. РФС, РПЛ и лично Медведев не участвовали в этом. Чтобы проверить мои слова, откройте любой зарубежный сайт (я смотрел El Mundo Deportivo, но уверен, что эта история везде за границей освещается одинаково). Только у нас всегда рады выступить мастера приписывать себе чужие заслуги.
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R_a_i_n
1631370593
Так бы и в нутри страны.
Ответить
SMITHI
1631373694
«Газ» на «газ» не приходится... Ахха. Бомжи, такие бомжи.
Ответить
житель СПб
1631374479
Ура! Результат уже есть.
Ответить
vovan111
1631388740
Газпром ребята это вам не пкска ,найдут общий знаменатель!!! Вот если бы предъявы сыпал какой нибудь Камаз, об этом даже бы и не написали !!!
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