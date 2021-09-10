«Зениту» и «Динамо» разрешили увеличить заполняемость стадионов до 30%

«Зенит» объявил об увеличении квоты зрителей на матчи с «Ахматом», «Крыльями Советов» и «Мальмe».

Таким образом, матч смогут посетить до 20 400 зрителей с QR-кодами.

Об увеличении посещаемости домашнего стадиона до 30% также объявило «Динамо». Матч с «Нижним Новгородом» смогут посетить до 7 715 болельщиков с QR-кодами.