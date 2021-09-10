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    «Зениту» и «Динамо» разрешили увеличить заполняемость стадионов до 30%

    «Зенит» объявил об увеличении квоты зрителей на матчи с «Ахматом», «Крыльями Советов» и «Мальмe».

    Таким образом, матч смогут посетить до 20 400 зрителей с QR-кодами.

    Об увеличении посещаемости домашнего стадиона до 30% также объявило «Динамо». Матч с «Нижним Новгородом» смогут посетить до 7 715 болельщиков с QR-кодами.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 13:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +31

      Землякруглая 52 минуты назад

      Для пи*орской педикулёзной бомжарни отдельные условия. А потом пи*орская бомжарня будет пальцы гнуть, что у них самая высокая посещаемость и они самый популярный клуб в мире. Гыгы

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