«Зениту» и «Динамо» разрешили увеличить заполняемость стадионов до 30%

Для пи*орской педикулёзной бомжарни отдельные условия. А потом пи*орская бомжарня будет пальцы гнуть, что у них самая высокая посещаемость и они самый популярный клуб в мире. Гыгы
«Зенит» объявил об увеличении квоты зрителей на матчи с «Ахматом», «Крыльями Советов» и «Мальмe».
Таким образом, матч смогут посетить до 20 400 зрителей с QR-кодами.
Об увеличении посещаемости домашнего стадиона до 30% также объявило «Динамо». Матч с «Нижним Новгородом» смогут посетить до 7 715 болельщиков с QR-кодами.
- Ранее Роспотребнадзор отказался увеличить квоту для болельщиков «Спартака» на матчи с «Химками» и «Легией».