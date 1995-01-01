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    Антон Миранчук избежал операции. Он находится на лечении в Германии

    «Локомотив» прокомментировал ситуацию с травмой полузащитника Антона Миранчука.

    «Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Антон Миранчук находится на лечении в Германии, где прошeл полное обследование травмы сухожилия, полученной в январе 2021 года.

    Данная травма была диагностирована новым медицинским штабом ФК «Локомотив» летом текущего года, после чего было принято решение отправить футболиста на обследование в Германию для подтверждения диагноза и выбора тактики лечения.

    По результатам обследования принято совместное решение, что Миранчук пройдeт курс консервативного лечения в немецкой клинике. По завершении курса, также в Германии, состоится контрольное обследование. После этого будет принято решение о дальнейшей программе восстановления.

    Футбольный клуб «Локомотив» находится на постоянной связи с полузащитником и клиникой, оперативно получая всю необходимую информацию», – сообщает пресс-служба клуба.

    • Ранее сообщалось, что у футболиста выявлен частичный разрыв сухожилия и воспаление из-за отсутствия лечения, вследствие чего он может пропустить от двух до шести месяцев.
    • Из-за этих проблем агент игрока Вадим Шпинев назвал главу медштаба «Локо» Алексея Репетюка «иудой».

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    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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