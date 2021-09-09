Антон Миранчук избежал операции. Он находится на лечении в Германии

«Локомотив» прокомментировал ситуацию с травмой полузащитника Антона Миранчука.

«Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Антон Миранчук находится на лечении в Германии, где прошeл полное обследование травмы сухожилия, полученной в январе 2021 года.

Данная травма была диагностирована новым медицинским штабом ФК «Локомотив» летом текущего года, после чего было принято решение отправить футболиста на обследование в Германию для подтверждения диагноза и выбора тактики лечения.

По результатам обследования принято совместное решение, что Миранчук пройдeт курс консервативного лечения в немецкой клинике. По завершении курса, также в Германии, состоится контрольное обследование. После этого будет принято решение о дальнейшей программе восстановления.

Футбольный клуб «Локомотив» находится на постоянной связи с полузащитником и клиникой, оперативно получая всю необходимую информацию», – сообщает пресс-служба клуба.