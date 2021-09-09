Гендиректор «Рубина»: «Интерес по Кучаеву был, но ЦСКА не отпустил его»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил, что клуб работал над подписанием полузащитника ЦСКА Константина Кучаева.

«По Кучаеву интерес был, да. Мы сделали предложение, но на него не согласились, его не отпустили.

Он не играл, не входил в состав, и мы послали своe предложение. А тут он вдруг снова начал играть. Потом уже получил травму. В общем он им нужен самим, поэтому и не отпустили», – сказал Сайманов.

В этом сезоне Кучаев поучаствовал в 5 матчах.

Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2023 года.

Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

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