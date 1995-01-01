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    Гендиректор «Рубина»: «Интерес по Кучаеву был, но ЦСКА не отпустил его»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил, что клуб работал над подписанием полузащитника ЦСКА Константина Кучаева.

    «По Кучаеву интерес был, да. Мы сделали предложение, но на него не согласились, его не отпустили.

    Он не играл, не входил в состав, и мы послали своe предложение. А тут он вдруг снова начал играть. Потом уже получил травму. В общем он им нужен самим, поэтому и не отпустили», – сказал Сайманов.

    • В этом сезоне Кучаев поучаствовал в 5 матчах.
    • Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

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    Источник: «Бизнес Online»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2569

      Derzkiy1 3 часа назад

      Лучше отдать Кучаева, чем Мару и Наира

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      Ответить
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      Рейтинг: +3423

      Snek > Derzkiy1 2 часа назад

      И Кучаева бы отдали, видимо, Рубин мало предложил.

      1
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      Рейтинг: +20740

      vladimir-7 > Derzkiy1 28 минут назад

      За двоих ЦСКА получил 12 млн. евро, по 6 за каждого, да и
      папаня Марадишвили настоял на переходе из-за ЗП сыну.

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