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    Сайманов: «По Хвиче не было предложений даже на рубль»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что в клуб не поступало предложений по полузащитнику Хвиче Кварацхелии. В Казани рады сохранению грузина.

    «Хвича не ушeл, и мы очень довольны, что он остался. Задачи продать его у нас не стояло, просто было много разговоров о том, что им интересуются большое количество клубов. Вот только ни одного предложения о его покупке не было – ни от одного клуба официального запроса не было.

    Суммы никакой по нему мы не озвучивали, поэтому нельзя говорить, что у нас высокие запросы. Ну вот прислали хотя бы предложение на рубль, я тогда сказал бы, что на такое не готов. Но ведь даже на рубль не прислали, поэтому о чeм тут ещe говорить», – сказал Сайманов.

    • В переговорах по Кварацхелии был «Милан».
    • В стартовавшем сезоне Хвича забил 1 гол в 6 матчах.
    • Его контракт с «Рубином» рассчитан до июня 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    Сегодня, 18:22
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1406

      serglider 30 секунд назад

      Лукавит Рустем! Не было "официального" запроса... А какой смысл что-то писать официально, если все в курсе, что казанцы раскатали губень на 30 лямов за Хвичу? Сегодня даже Месси и Роналду урезали свои хотелки и ушли в другие клубы на более скромную зарплату, а тут какой-то Хвича, который ни как не может набрать свою лучшую форму в начале сезона... Тем более, что еврокубки Рубин уже слил, а чемпионат бензоколонки вовсе не показатель качества игры футболиста.

      0
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      Рейтинг: +2651

      Иван Петров 1986 15 минут назад

      Да кому он нужен.

      0
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      Рейтинг: +67483

      insider_retro 31 минуту назад

      Компания по вознесению и впариванию звёзды закончилась не начавшись..:))

      1
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      Рейтинг: +2949

      aaaaahhhh 35 минут назад

      так он играет копеек на пятьдесят....

      0
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      Рейтинг: +1210

      vmonomah17 41 минуту назад

      А сколько было понтов, что сейчас его с ногами за 30 лямов топы заберут)))

      0
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      Рейтинг: +24881

      Боцман59rus 45 минут назад

      - нужно на землю спуститься и агенту и отцу и самому Хвиче, научиться обыгрывать РаковыХераковы и только потом.....

      2
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      Рейтинг: +24695

      silver29 47 минут назад

      Напоминает ситуацию с Сычевым и его папой, много метаний и амбиций, даже волосы перекрашивал, в итоге где-то затерялся так и не став футболистом.

      0
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      Рейтинг: +1496

      R_a_i_n 1 час назад

      ну особо ни чем он не выделяется в РПЛ

      2
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      Рейтинг: +20893

      slavutiq70 1 час назад

      Да любят у нас делать звёзд прежде времени . будьте спокойны европейские скауты не пропустят действительно талантливого молодого игрока ...

      1
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      Рейтинг: +1210

      vmonomah17 > slavutiq70 38 минут назад

      За адекватные деньги. Из Бельгии игрок уровня Захаряна за 5 млн евро уезжает, а наши на такого ценник в 30 лямов вешают и зарплату как у месси требуют)

      1
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      Рейтинг: +2382

      Mister_Tomsk 1 час назад

      ну если он притухнет сейчас в рубине, так и будет пылить в рпл до конца своей карьеры.

      0
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      Рейтинг: +20721

      vladimir-7 > Mister_Tomsk 55 минут назад

      У Хвиче есть агент и если игрок хочет уйти из РПЛ, то агент
      ищет ему команду в которую он хочет перейти.

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