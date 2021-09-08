Сайманов: «По Хвиче не было предложений даже на рубль»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что в клуб не поступало предложений по полузащитнику Хвиче Кварацхелии. В Казани рады сохранению грузина.

«Хвича не ушeл, и мы очень довольны, что он остался. Задачи продать его у нас не стояло, просто было много разговоров о том, что им интересуются большое количество клубов. Вот только ни одного предложения о его покупке не было – ни от одного клуба официального запроса не было.

Суммы никакой по нему мы не озвучивали, поэтому нельзя говорить, что у нас высокие запросы. Ну вот прислали хотя бы предложение на рубль, я тогда сказал бы, что на такое не готов. Но ведь даже на рубль не прислали, поэтому о чeм тут ещe говорить», – сказал Сайманов.