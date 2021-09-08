Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сайманов: «По Хвиче не было предложений даже на рубль»

8 сентября 2021, 18:22
21

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что в клуб не поступало предложений по полузащитнику Хвиче Кварацхелии. В Казани рады сохранению грузина.

«Хвича не ушeл, и мы очень довольны, что он остался. Задачи продать его у нас не стояло, просто было много разговоров о том, что им интересуются большое количество клубов. Вот только ни одного предложения о его покупке не было – ни от одного клуба официального запроса не было.

Суммы никакой по нему мы не озвучивали, поэтому нельзя говорить, что у нас высокие запросы. Ну вот прислали хотя бы предложение на рубль, я тогда сказал бы, что на такое не готов. Но ведь даже на рубль не прислали, поэтому о чeм тут ещe говорить», – сказал Сайманов.

  • В переговорах по Кварацхелии был «Милан».
  • В стартовавшем сезоне Хвича забил 1 гол в 6 матчах.
  • Его контракт с «Рубином» рассчитан до июня 2024 года.

Источник: «БИЗНЕС Online»
Россия. Премьер-лига Рубин Кварацхелия Хвича
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1631117665
Да любят у нас делать звёзд прежде времени . будьте спокойны европейские скауты не пропустят действительно талантливого молодого игрока ...
Ответить
R_a_i_n
1631117691
ну особо ни чем он не выделяется в РПЛ
Ответить
Боцман59rus
1631118601
- нужно на землю спуститься и агенту и отцу и самому Хвиче, научиться обыгрывать РаковыХераковы и только потом.....
Ответить
vmonomah17
1631118824
А сколько было понтов, что сейчас его с ногами за 30 лямов топы заберут)))
Ответить
aaaaahhhh
1631119156
так он играет копеек на пятьдесят....
Ответить
insider_retro
1631119410
Компания по вознесению и впариванию звёзды закончилась не начавшись..:))
Ответить
serglider
1631121276
Лукавит Рустем! Не было "официального" запроса... А какой смысл что-то писать официально, если все в курсе, что казанцы раскатали губень на 30 лямов за Хвичу? Сегодня даже Месси и Роналду урезали свои хотелки и ушли в другие клубы на более скромную зарплату, а тут какой-то Хвича, который ни как не может набрать свою лучшую форму в начале сезона... Тем более, что еврокубки Рубин уже слил, а чемпионат бензоколонки вовсе не показатель качества игры футболиста.
Ответить
Fusballer
1631121475
Великий Хвича никому не нужен?!
Ответить
jek718875
1631173844
Такого супер-футболёра не купит даже "ТЕКСТИЛЬЩИК" ИВАНОВО
Ответить
житель СПб
1631197771
Очень похоже на то, что пиар-компания провалилась.
Ответить
Главные новости
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
3
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
1
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
7
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
7
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
8
Все новости
Все новости
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
2
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
6
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
7
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
8
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
16
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
30
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
20
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
152
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
Вчера, 19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
Вчера, 18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
Вчера, 18:25
4
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
Вчера, 18:19
4
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
Вчера, 17:50
3
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
Вчера, 17:38
3
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
Вчера, 17:20
5
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
Вчера, 17:14
7
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
Вчера, 16:59
13
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 16:53
26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+