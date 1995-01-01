Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    Calciomercato: «Милан» вышел из переговоров по Хвиче из-за требований «Рубина»

    «Милан» проявлял интерес к полузащитнику «Рубина» Хвиче Кварацхелии, однако оказался не готов платить за него требуемую сумму.

    По информации Calciomercato, казанский клуб запросил за своего игрока 20 миллионов евро, после чего итальянцы вышли из переговоров.

    • В стартовавшем сезоне Хвича забил 1 гол в 6 матчах.
    • Его контракт с «Рубином» рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:29
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: -97

      Спартач80 1 час назад

      Ну вот....А папа Хвичи "мамай клялси",перед грузинским народом,что сынулька свалит из "страны-оккупанта",уже этим летом....Не удобно как у папы получилось-то...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3183

      Дедуктор 1 час назад

      Ну, вот. Опять бывший великий Милан без трофеев останется. Надо было изыскать требуемую сумму.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      jek718875 1 час назад

      Они не поняли друг друга, РУБИН просил 20 млн.деревянных,а МИЛАН подумал евро

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6301

      серега кашин 1 час назад

      испортят парню карьеру

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      Алекс636363 2 часа назад

      5 миллионов не стоит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14197

      Garrincha58 2 часа назад

      ну пусть ещё пару сезонов по пылит в Казани

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20783

      slavutiq70 2 часа назад

      Итальянцы те ещё торгаши , переплачивать не будут , странно как они с Кокошей лоханулись,,,,

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14197

      Garrincha58 > slavutiq70 2 часа назад

      5 не 20 вот и купились

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      mama1991 2 часа назад

      смешить на бровке фанов на сан сиро?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89129
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67475
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru