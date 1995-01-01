Calciomercato: «Милан» вышел из переговоров по Хвиче из-за требований «Рубина»

«Милан» проявлял интерес к полузащитнику «Рубина» Хвиче Кварацхелии, однако оказался не готов платить за него требуемую сумму.

По информации Calciomercato, казанский клуб запросил за своего игрока 20 миллионов евро, после чего итальянцы вышли из переговоров.