Calciomercato: «Милан» вышел из переговоров по Хвиче из-за требований «Рубина»

Ну вот....А папа Хвичи "мамай клялси",перед грузинским народом,что сынулька свалит из "страны-оккупанта",уже этим летом....Не удобно как у папы получилось-то...
«Милан» проявлял интерес к полузащитнику «Рубина» Хвиче Кварацхелии, однако оказался не готов платить за него требуемую сумму.
По информации Calciomercato, казанский клуб запросил за своего игрока 20 миллионов евро, после чего итальянцы вышли из переговоров.
- В стартовавшем сезоне Хвича забил 1 гол в 6 матчах.
- Его контракт с «Рубином» рассчитан до июня 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.