Отбор ЧМ-2022. Польша на 92-й минуте ушла от поражения от Англии, Венгрия победила Андорру

Сборная Англии не удержала победу в Польше. Спасительный гол у хозяев забил Дамьян Шиманьски. Тем не менее, поляки остались на третьем месте в группе.
Нападающий Польши Роберт Левандовски не забил во второй раз за последние свои 24 официальных матча (включая клуб и сборную).
В другой встрече участник Евро-2020 Венгрия пропустила, но победила Андорру.
Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа I. 6-й тур
Голы: 0:1 – Кейн, 72; 1:1 – Д. Шиманьски, 90+2.
Албания – Сан-Марино – 5:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Манай, 32; 2:0 – Лячи, 58; 3:0 – Броя, 61; 4:0 – Хюсай, 68; 5:0 – Узуни, 80.
Голы: 1:0 – Салаи, 9 (с пенальти); 2:0 – Ботка, 18; 2:1 – Льовера, 82.
Источник: Бомбардир.ру