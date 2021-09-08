Отбор ЧМ-2022. Польша на 92-й минуте ушла от поражения от Англии, Венгрия победила Андорру

Сборная Англии не удержала победу в Польше. Спасительный гол у хозяев забил Дамьян Шиманьски. Тем не менее, поляки остались на третьем месте в группе.

Нападающий Польши Роберт Левандовски не забил во второй раз за последние свои 24 официальных матча (включая клуб и сборную).

В другой встрече участник Евро-2020 Венгрия пропустила, но победила Андорру.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа I. 6-й тур

Польша – Англия – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Кейн, 72; 1:1 – Д. Шиманьски, 90+2.

Албания – Сан-Марино – 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Манай, 32; 2:0 – Лячи, 58; 3:0 – Броя, 61; 4:0 – Хюсай, 68; 5:0 – Узуни, 80.

Венгрия – Андорра – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Салаи, 9 (с пенальти); 2:0 – Ботка, 18; 2:1 – Льовера, 82.

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