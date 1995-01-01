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    Отбор ЧМ-2022. Польша на 92-й минуте ушла от поражения от Англии, Венгрия победила Андорру

    Сборная Англии не удержала победу в Польше. Спасительный гол у хозяев забил Дамьян Шиманьски. Тем не менее, поляки остались на третьем месте в группе.

    Нападающий Польши Роберт Левандовски не забил во второй раз за последние свои 24 официальных матча (включая клуб и сборную).

    В другой встрече участник Евро-2020 Венгрия пропустила, но победила Андорру.

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа I. 6-й тур

    Польша – Англия – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Кейн, 72; 1:1 – Д. Шиманьски, 90+2.

    Албания – Сан-Марино – 5:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Манай, 32; 2:0 – Лячи, 58; 3:0 – Броя, 61; 4:0 – Хюсай, 68; 5:0 – Узуни, 80.

    Венгрия – Андорра – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Салаи, 9 (с пенальти); 2:0 – Ботка, 18; 2:1 – Льовера, 82.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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