Фанаты «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку в центре Твери

Ребят, а вот объясните мне, есть какая-то логика в поведении фанатов или нет? Я просто не могу понять, в чём смысл этих фанатских движений и драк. Ну вот есть команда, как правило, это группа довольно обеспеченных людей, которые бегают, пинают мячик, получают за это огромное бабло, и к улице и уличному движению не имеют ну вот ровно никакого отношения. И есть фанаты, которые в подавляющей своей массе рабочий класс, зарабатывающий гроши. Т.е. два разных социальных слоя. И вот этот низший слой лупит и калечит друг друга, пытаясь доказать что? Что их богатые дядьки круче пинают мяч, чем другие богатые дядьки? Но ведь этим богатым дядькам в принципе плевать, что у вас там на улице происходит. Объясните, пожалуйста, что доказывают фанаты друг другу?
Болельщики «Спартака» и «Зенита» подрались в центре Твери. Таким образом местные фанаты москвичей встретили фанатов из Санкт-Петербурга, приехавших на встречу ФНЛ-2 между «Тверью» и «Зенитом-2».
Пострадал один человек. В полицию доставлено 11 человек, остальные участники драки сумели скрыться.
- Встреча «Тверь» – «Зенит-2» закончилась со счетом 2:2.
- По предварительной информации, у пострадавшего сломан позвоночник.
- Ближайший матч «Зенита» и «Спартака» запланирован ориентировочно на 24 октября.