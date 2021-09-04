Фанаты «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку в центре Твери

Болельщики «Спартака» и «Зенита» подрались в центре Твери. Таким образом местные фанаты москвичей встретили фанатов из Санкт-Петербурга, приехавших на встречу ФНЛ-2 между «Тверью» и «Зенитом-2».

Пострадал один человек. В полицию доставлено 11 человек, остальные участники драки сумели скрыться.