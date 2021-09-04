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  • Фанаты «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку в центре Твери

Фанаты «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку в центре Твери

4 сентября 2021, 23:10
30

Болельщики «Спартака» и «Зенита» подрались в центре Твери. Таким образом местные фанаты москвичей встретили фанатов из Санкт-Петербурга, приехавших на встречу ФНЛ-2 между «Тверью» и «Зенитом-2».

Пострадал один человек. В полицию доставлено 11 человек, остальные участники драки сумели скрыться.

  • Встреча «Тверь» – «Зенит-2» закончилась со счетом 2:2.
  • По предварительной информации, у пострадавшего сломан позвоночник.
  • Ближайший матч «Зенита» и «Спартака» запланирован ориентировочно на 24 октября.

Источник: телеграм-канал Baza
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ 2. Группа 2 Тверь Зенит-2 Спартак Зенит
Комментарии (30)
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JTherry
1630786748
"Леха из Твери" ты живой там...?)
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Alex Y
1630786777
Что за идиотизм, уже во втором дивизионе дерутся, там и Спартака нету и Зенит ненастоящий)))
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Добрый Бобер
1630786971
Как по мне, если силы девать некуда, то надо собираться в Москве в ночь с 19 на 20-е сентября и идти гулять на Красную Площадь.
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JI e x a
1630788835
Ребят, а вот объясните мне, есть какая-то логика в поведении фанатов или нет? Я просто не могу понять, в чём смысл этих фанатских движений и драк. Ну вот есть команда, как правило, это группа довольно обеспеченных людей, которые бегают, пинают мячик, получают за это огромное бабло, и к улице и уличному движению не имеют ну вот ровно никакого отношения. И есть фанаты, которые в подавляющей своей массе рабочий класс, зарабатывающий гроши. Т.е. два разных социальных слоя. И вот этот низший слой лупит и калечит друг друга, пытаясь доказать что? Что их богатые дядьки круче пинают мяч, чем другие богатые дядьки? Но ведь этим богатым дядькам в принципе плевать, что у вас там на улице происходит. Объясните, пожалуйста, что доказывают фанаты друг другу?
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Павелий
1630795051
Драки - не самое правильное решение. Но именно эта - очередной пример, что рейтинги им. Миллера о всероссийской любви к Зениту - фуфло. А вот Спартак - реально народная команда!
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Рескатор
1630798093
Так понимаю, что спартачок наелся люлей в тот день)) Уровень подготовки бойцов примерно равен уровню игры.
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SMITHI
1630824111
Леха из Твери, случайно не тебя сломали? Ггг
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Chehofff
1630826273
Когда "спортсмены" по собственному желанию махаются стенка на стенку, я отношусь нейтрально. Когда спортсмены "Школы" прыгают на простых болел - дебилизм и беспредел.
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mamba9090909
1630826642
Я пойму, если бы это было на матче Спартак - Зенит, но приехать в Тверь, чтобы встретить там зенитовцев, это уже дебилизм, что характерно для многих фанатов Спартака. Это не фанатские разборки, а обыкновенный бандитизм.
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zigbert
1630827415
Хорошо если будет дана объективная оценка действий этих группировок. Зло должно быть наказано.
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