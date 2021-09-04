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    Фанаты «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку в центре Твери

    Болельщики «Спартака» и «Зенита» подрались в центре Твери. Таким образом местные фанаты москвичей встретили фанатов из Санкт-Петербурга, приехавших на встречу ФНЛ-2 между «Тверью» и «Зенитом-2».

    Пострадал один человек. В полицию доставлено 11 человек, остальные участники драки сумели скрыться.

    • Встреча «Тверь» – «Зенит-2» закончилась со счетом 2:2.
    • По предварительной информации, у пострадавшего сломан позвоночник.
    • Ближайший матч «Зенита» и «Спартака» запланирован ориентировочно на 24 октября.

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    Источник: телеграм-канал Baza

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    04.09.2021 23:10
    Комментарии9
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      Рейтинг: +718

      JI e x a 1 час назад

      Ребят, а вот объясните мне, есть какая-то логика в поведении фанатов или нет? Я просто не могу понять, в чём смысл этих фанатских движений и драк. Ну вот есть команда, как правило, это группа довольно обеспеченных людей, которые бегают, пинают мячик, получают за это огромное бабло, и к улице и уличному движению не имеют ну вот ровно никакого отношения. И есть фанаты, которые в подавляющей своей массе рабочий класс, зарабатывающий гроши. Т.е. два разных социальных слоя. И вот этот низший слой лупит и калечит друг друга, пытаясь доказать что? Что их богатые дядьки круче пинают мяч, чем другие богатые дядьки? Но ведь этим богатым дядькам в принципе плевать, что у вас там на улице происходит. Объясните, пожалуйста, что доказывают фанаты друг другу?

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      Рейтинг: +634

      SanInstructor > JI e x a 1 час назад

      так имбецилы же...

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      Рейтинг: +5447

      Добрый Бобер 1 час назад

      Как по мне, если силы девать некуда, то надо собираться в Москве в ночь с 19 на 20-е сентября и идти гулять на Красную Площадь.

      2
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      Рейтинг: +890

      Mr Green 1 час назад

      всё правильно, толпой все всегда герои

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      Рейтинг: +950

      Alex Y 1 час назад

      Что за идиотизм, уже во втором дивизионе дерутся, там и Спартака нету и Зенит ненастоящий)))

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      Рейтинг: +16543

      JTherry 1 час назад

      "Леха из Твери" ты живой там...?)

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      Рейтинг: +6883

      Fusballer > JTherry 1 час назад

      Да он дома сидел, пивко попивал.

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      Рейтинг: +7519

      "supermax" > JTherry 1 час назад

      Надеюсь его отмудохали как положено

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      Рейтинг: +7519

      "supermax" > Fusballer 1 час назад

      Под кроватью

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