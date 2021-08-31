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  • Отец Влашича – о переходе сына в «Вест Хэм»: «Наконец-то вижу улыбку на лице Николы»

Отец Влашича – о переходе сына в «Вест Хэм»: «Наконец-то вижу улыбку на лице Николы»

31 августа 2021, 07:59
13

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, высказался о предстоящем переходе сына в «Вест Хэм».

«Знаете, что самые важное во всей этой истории? Самое главное — улыбка Николы! Теперь он спокоен. Да, последний месяц был неспокойным. Это было непросто. Теперь я наконец-то вижу улыбку на лице Николы, это бесценно», – сказал Влашич.

  • По информации «Чемпионата», Влашич подпишет контракт с «Вест Хэмом» на шесть лет.
  • Лондонский клуб заплатит за хавбека 27 миллионов евро.
  • Переход хавбека в «Вест Хэм» уже подтвердил главный тренер сборной Хорватии Златко Далич.

Источник: Spotske Jutarnji
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига ЦСКА Вест Хэм Влашич Никола
Комментарии (13)
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Arturashvilli
1630386811
Бедолаги, через 2 сезона опять улыбка спадëт
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Fusballer
1630389002
30 миллионов евро, 27 - кто даст меньше?
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RJM555
1630390530
А то в России ему плохо было .....суки приезжают здесь становятся людьми а потом улыбаются
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Artemka444
1630393901
Посмотрим что он там покажет
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Derzkiy1
1630394594
И улыбку на лице Гинера
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ab15488
1630395848
МЮ роналду купил за 22, а тут 27 за влашича, кого то жестко поимели...
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kara-mba
1630395915
Флаг в руки!
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zigbert
1630396526
Конечно все эти длительные переговоры по сделке не придавали настроения Николе. Из за этого и игра его несколько поблекла.
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BarStep
1630397209
Не забудьте убегая поблагодарить ЦСКА.. Как они вас в своё время вытащили из дерьма в Эвертоне и даже выкупили.. Дали игровую практику на достаточно не плохом уровне и место в сборной своей страны..
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