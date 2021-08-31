Отец Влашича – о переходе сына в «Вест Хэм»: «Наконец-то вижу улыбку на лице Николы»

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, высказался о предстоящем переходе сына в «Вест Хэм».
«Знаете, что самые важное во всей этой истории? Самое главное — улыбка Николы! Теперь он спокоен. Да, последний месяц был неспокойным. Это было непросто. Теперь я наконец-то вижу улыбку на лице Николы, это бесценно», – сказал Влашич.
- По информации «Чемпионата», Влашич подпишет контракт с «Вест Хэмом» на шесть лет.
- Лондонский клуб заплатит за хавбека 27 миллионов евро.
- Переход хавбека в «Вест Хэм» уже подтвердил главный тренер сборной Хорватии Златко Далич.
Источник: Spotske Jutarnji