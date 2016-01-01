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    Отец Влашича – о переходе сына в «Вест Хэм»: «Наконец-то вижу улыбку на лице Николы»

    Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, высказался о предстоящем переходе сына в «Вест Хэм».

    «Знаете, что самые важное во всей этой истории? Самое главное — улыбка Николы! Теперь он спокоен. Да, последний месяц был неспокойным. Это было непросто. Теперь я наконец-то вижу улыбку на лице Николы, это бесценно», – сказал Влашич.

    • По информации «Чемпионата», Влашич подпишет контракт с «Вест Хэмом» на шесть лет.
    • Лондонский клуб заплатит за хавбека 27 миллионов евро.
    • Переход хавбека в «Вест Хэм» уже подтвердил главный тренер сборной Хорватии Златко Далич.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Spotske novosti

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    Сегодня, 07:59
    Комментарии14
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      Рейтинг: +5489

      BarStep 52 минуты назад

      Не забудьте убегая поблагодарить ЦСКА..
      Как они вас в своё время вытащили из дерьма в Эвертоне и даже выкупили..
      Дали игровую практику на достаточно не плохом уровне и место в сборной своей страны..

      2
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      Рейтинг: +8929

      Cleaner 57 минут назад

      А я так вижу улыбку на лице Гинера. Впарить англичанам неликвид за 27 МИЛЛИОНОВ - это талант нужно иметь! Евгению Ленноровичу респект.)

      1
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      Рейтинг: +89012

      zigbert 1 час назад

      Конечно все эти длительные переговоры по сделке не придавали настроения Николе. Из за этого и игра его несколько поблекла.

      0
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      Рейтинг: +8929

      Cleaner > zigbert 54 минуты назад

      Так он и на ЧЕ не блистал...

      1
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      Рейтинг: +210

      kara-mba 1 час назад

      Флаг в руки!

      1
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      Рейтинг: +879

      ab15488 1 час назад

      МЮ роналду купил за 22, а тут 27 за влашича, кого то жестко поимели...

      1
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      Рейтинг: +5489

      BarStep > ab15488 51 минуту назад

      Юве))

      0
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      Рейтинг: +2546

      Derzkiy1 1 час назад

      И улыбку на лице Гинера

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      Рейтинг: +744

      Artemka444 1 час назад

      Посмотрим что он там покажет

      0
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      Рейтинг: +13275

      Dominator777 > Artemka444 1 час назад

      Больше, чем у армейцев показал - не покажет: уровень АПЛ намного выше РПЛ, поэтому у англо-саксов будет средним игрочишкой, частенько полирующим задницей скамейку запасных, да и вдобавок со значительным понижением зарплаты!

      4
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      Рейтинг: +544

      RJM555 2 часа назад

      А то в России ему плохо было .....суки приезжают здесь становятся людьми а потом улыбаются

      3
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      Рейтинг: +6806

      Fusballer 3 часа назад

      30 миллионов евро, 27 - кто даст меньше?

      0
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      Рейтинг: +1818

      Радио1000шумеров 3 часа назад

      Принимаем ставки - в каком туре АПЛ улыбка сползёт с лица Влашича?

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