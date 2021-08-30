Максименко: «Попасть в сборную – мечта каждого мальчишки из двора»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился впечатлениями от пребывания в расположении сборной России.

«Ощущения самые положительные. У каждого мальчишки из двора, у каждого футболиста это мечта – попасть в сборную России. Сейчас меня вызвали. Остается тренироваться и доказывать, все хорошо.

Мелочей в нашем деле не бывает. Тренер уделяет внимание каждому аспекту. Поэтому самые положительные впечатления. Атмосфера на тренировках очень приятная», – сказал футболист.