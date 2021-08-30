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    Максименко: «Попасть в сборную – мечта каждого мальчишки из двора»

    Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился впечатлениями от пребывания в расположении сборной России.

    «Ощущения самые положительные. У каждого мальчишки из двора, у каждого футболиста это мечта – попасть в сборную России. Сейчас меня вызвали. Остается тренироваться и доказывать, все хорошо.

    Мелочей в нашем деле не бывает. Тренер уделяет внимание каждому аспекту. Поэтому самые положительные впечатления. Атмосфера на тренировках очень приятная», – сказал футболист.

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    Источник: Ютуб-канал РФС

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    30.08.2021 22:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8924

      Cleaner 1 час назад

      А я то думал, что мальчишки со двора мечтают что то выиграть. Стать чемпионом Европы. Лигу Чемпионов выиграть. У Максименко была мечта просто попасть в сборную. Она исполнилась. Что дальше?

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      Рейтинг: +38

      Мася_1989 > Cleaner 1 час назад

      У всех наших такие мечты. Какая разница выигрываешь или нет? Бабки всё равно получишь. О чём ещё мечтать? Разве только о газпромовском контракте пожирнее.

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