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    «Челси» заработал на летних трансферах более 181 миллиона

    Трансферный доход «Челси» этим летом превысил 181 миллион долларов. Накануне лондонцы продали в «Вест Хэм» защитника Курта Зума за 35,3 миллиона.

    Главная продажа «Челси» этим летом – Тэмми Абрахам. За его трансфер в «Рому» клуб получил 49,4 миллиона.

    • Единственная летняя покупка «Челси» - Ромелу Лукаку (115 миллионов евро).
    • «Челси» сейчас не лидирует в АПЛ только ввиду дополнительных показателей.
    • 11 сентября «Челси» сыграет с «Астон Виллой».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер B/R Football

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    Сегодня, 13:34
    Комментарии3
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      Рейтинг: +20430

      vladimir-7 8 минут назад

      А какой трансферный доход/расход у наших клубов РПЛ?

      0
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      Рейтинг: +12682

      Cules2013 34 минуты назад

      Грамотно провели кампанию

      0
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      Рейтинг: +14165

      Garrincha58 37 минут назад

      торговцы 66 лямов в плюсе

      0
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