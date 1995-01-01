«Челси» заработал на летних трансферах более 181 миллиона

Трансферный доход «Челси» этим летом превысил 181 миллион долларов. Накануне лондонцы продали в «Вест Хэм» защитника Курта Зума за 35,3 миллиона.

Главная продажа «Челси» этим летом – Тэмми Абрахам. За его трансфер в «Рому» клуб получил 49,4 миллиона.