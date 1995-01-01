«Бавария» заплатит за Забитцера 16 миллионов

«Лейпциг» принял предложение «Баварии» по трансферу полузащитника Марселя Забитцера. Сумма сделки – 16 миллионов евро, пишет Transfer News Live со ссылкой на немецкую газету Bild.

«Баварию» тренирует Юлиан Нагельсман, ранее работавший с Забитцером в Лейпциге.