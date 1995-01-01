«Бавария» заплатит за Забитцера 16 миллионов

в прошлой лч он забил зениту, и его гол признали лучшим, к сожалению) ну реально классно положил в девятку, без шансов. но как же бесит бавария, которая забирает лучших, и на этот раз за копейки. 10 месяцев по контракту осталось, в лейпциге не могли продлить? азмун-2.
«Лейпциг» принял предложение «Баварии» по трансферу полузащитника Марселя Забитцера. Сумма сделки – 16 миллионов евро, пишет Transfer News Live со ссылкой на немецкую газету Bild.
«Баварию» тренирует Юлиан Нагельсман, ранее работавший с Забитцером в Лейпциге.
- Сам игрок хочет перейти в «Баварию».
- В прошлом сезоне Забитцер провел за «РБ Лейпциг» 39 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 42 миллиона евро.