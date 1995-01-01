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    «Бавария» заплатит за Забитцера 16 миллионов

    «Лейпциг» принял предложение «Баварии» по трансферу полузащитника Марселя Забитцера. Сумма сделки – 16 миллионов евро, пишет Transfer News Live со ссылкой на немецкую газету Bild.

    «Баварию» тренирует Юлиан Нагельсман, ранее работавший с Забитцером в Лейпциге.

    • Сам игрок хочет перейти в «Баварию».
    • В прошлом сезоне Забитцер провел за «РБ Лейпциг» 39 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 42 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Transfer News Live

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    Сегодня, 11:49
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1492

      tarasofka 2 часа назад

      в прошлой лч он забил зениту, и его гол признали лучшим, к сожалению) ну реально классно положил в девятку, без шансов. но как же бесит бавария, которая забирает лучших, и на этот раз за копейки. 10 месяцев по контракту осталось, в лейпциге не могли продлить? азмун-2.

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      Рейтинг: +471

      Янвapь 69 > tarasofka 1 час назад

      но как же бесит бзДенит, который забирает лучших, и на этот раз за копейки.
      Некуй на зеркало пенять, коли рожа крива. Обобрали всю РПЛ до нитки и ещё наглости хватает пукать в сторону Баварки

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      Рейтинг: +1492

      tarasofka > Янвapь 69 1 час назад

      рыло, ты по фактам давай. захарян, тюкавин, мухин, хвича, марио, никола - в зените? обосцанка, если ты не заметила, в зените уже филиал сборной бразилии какой-то, и из чемпа никого не уводят. млять, такой ты тупой, лишь бы для визга здесь находился.

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      Рейтинг: +471

      Янвapь 69 > tarasofka 1 час назад

      Отсасывай, блохастый ! Сколько команд уже раздербанили по РПЛ ? Скупили вонючие маргиналы всех, кто ещё хоть как-то двигался и усадили гнить у себя на лавке. Петушары помойные, мля

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      Рейтинг: +7487

      "supermax" > Янвapь 69 1 час назад

      эта pitarasofka дежурная шалава на сайте...не говори ней...она сифилисная)

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      Рейтинг: +1492

      tarasofka > Янвapь 69 1 час назад

      на поле, напомню, 11 человек - но скупили всех, ага. такое тупое твоё рыло, что даже ржу, как заправский болельщик цска. мамку твою тоже купили, кстати.

      и ещё, п_е_д_р_и_л_о, попрошу тебя уточнить, кого именно зенит купил за КОПЕЙКИ. если даже за бухарова отвалили 12 лямов. только давай не про сутормина, а реально по фактам про нормальных футболистов, которых капец как увёл зенит, по твоей визжащей версии. такой ты тупой и обосцаный, пц.

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      Рейтинг: +1492

      tarasofka > Янвapь 69 1 час назад

      *рыло резко пропало (исчезло, срочные дела)*

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      Рейтинг: +471

      Янвapь 69 > tarasofka 1 час назад

      Беспонтовых бразильских макак у вас 11 штук, а все, кого вы скупили в нищих клубах РПЛ для ослабления конкурентов, превращаются на вашей ядовитой помойке в никуда не годных травоядных амёб, наподобие Сирожы Спермака. Вонючий пи.д.ерский дух гангренозного разложения российского футбола

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      Рейтинг: +1492

      tarasofka > Янвapь 69 1 час назад

      и ни одной фамилии не назвал. мне вот прям интересно, кого же зенит купил за последние 5 лет. у конкурентов. чтобы он был прямо топом и в предыдущем клубе - и в зените. на ум приходит только азмун. но, по твоей убогой классификации, зенит обязан был купить его за КОПЕЙКИ. но его купили чуть дороже рыночной цены. так что я жду ответа на вопрос: кого же, по-твоему, купил зенит у конкурентов? заранее гы-гы.

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      Рейтинг: +471

      Янвapь 69 > tarasofka 1 час назад

      Да одних только колхозников вы, гниды помойные, два раза за пять лет разорили полностью (причём большей частью бесплатно), впрочем также как и все остальные команды РПЛ. А то, что доразорить не смогли, то затравили ручными судейками

      Тлен и гниль бомжацкая, фуууууу, мерзость. Сблевал

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      Рейтинг: +1492

      tarasofka > Янвapь 69 43 минуты назад

      фамилии назовёшь, гнида?) с учётом того, что состав любой команды не резиновый, и в заявке не может быть более 25 человек, если не ошибаюсь. блевани через нос, когда будешь вспоминать, сколько игроков, по твоему мнению, увёл зенит в последние годы. ахаха. гы-гы. и контрольный: гы-гы-гы!

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