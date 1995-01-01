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    Аллегри – после поражения от «Эмполи»: «У «Ювентуса» прекрасный состав, мы не можем думать о Роналду»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался после поражения от «Эмполи» во втором туре Серии А (0:1). Он призвал не думать о Криштиану Роналду.

    «Он выдающийся игрок, но сейчас мы не можем думать о Роналду. У меня прекрасный состав; мы должны понимать, что не можем просто доминировать в каждой игре. Нам нужно объединиться, и это поможет нам в будущем», – сказал Аллегри.

    • Роналду на этой неделе был куплен «Манчестер Юнайтед».
    • «Эмполи» победил «Ювентус» в Серии А впервые с 1999 года.
    • Аллегри 6 раз брал скудетто в качестве тренера.

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    Источник: твиттер Italian Football TV

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