Аллегри – после поражения от «Эмполи»: «У «Ювентуса» прекрасный состав, мы не можем думать о Роналду»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался после поражения от «Эмполи» во втором туре Серии А (0:1). Он призвал не думать о Криштиану Роналду.

«Он выдающийся игрок, но сейчас мы не можем думать о Роналду. У меня прекрасный состав; мы должны понимать, что не можем просто доминировать в каждой игре. Нам нужно объединиться, и это поможет нам в будущем», – сказал Аллегри.