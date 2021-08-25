Eurostavka: «Вест Хэм» готов заплатить ЦСКА за Влашича не более 23 миллионов

«Вест Хэм» в ближайшее время сделает предложение ЦСКА о трансфере полузащитника Николы Влашича.
По информации Eurostavka, английский клуб готов заплатить за хорвата до 23 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что лондонцы видят во Влашиче замену Джесси Лингарду, о выкупе которого «Вест Хэм» не может договориться с «Манчестер Юнайтед».
- В течение лета главным претендентом на Влашича считался «Милан».
- Хорват провел 4 матча в этом сезоне, сделал голевой пас.
- В ЦСКА Влашич пришел в 2018 году из «Эвертона».
Источник: Eurostavka