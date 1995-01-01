Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

    Eurostavka: «Вест Хэм» готов заплатить ЦСКА за Влашича не более 23 миллионов

    «Вест Хэм» в ближайшее время сделает предложение ЦСКА о трансфере полузащитника Николы Влашича.

    По информации Eurostavka, английский клуб готов заплатить за хорвата до 23 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что лондонцы видят во Влашиче замену Джесси Лингарду, о выкупе которого «Вест Хэм» не может договориться с «Манчестер Юнайтед».

    • В течение лета главным претендентом на Влашича считался «Милан».
    • Хорват провел 4 матча в этом сезоне, сделал голевой пас.
    • В ЦСКА Влашич пришел в 2018 году из «Эвертона».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:23
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88797
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67361
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru