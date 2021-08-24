«Вест Хэм» может купить Влашича за 30 миллионов. Сегодня лондонцы встретятся с агентом игрока

Стала известна сумма возможного трансфера полузащитника Николы Влашича из ЦСКА в «Вест Хэм».

По информации журналиста Даниэле Лонго, английский клуб близок к покупке 23-летнего хорвата за 30 миллионов евро.

Сегодня представители «Вест Хэма» проведут переговоры с агентом Влашича.

Ранее сообщалось, что лондонцы видят во Влашиче замену Джесси Лингарду, о выкупе которого «Вест Хэм» не может договориться с «Манчестер Юнайтед».