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    «Вест Хэм» может купить Влашича за 30 миллионов. Сегодня лондонцы встретятся с агентом игрока

    Стала известна сумма возможного трансфера полузащитника Николы Влашича из ЦСКА в «Вест Хэм».

    По информации журналиста Даниэле Лонго, английский клуб близок к покупке 23-летнего хорвата за 30 миллионов евро.

    Сегодня представители «Вест Хэма» проведут переговоры с агентом Влашича.

    Ранее сообщалось, что лондонцы видят во Влашиче замену Джесси Лингарду, о выкупе которого «Вест Хэм» не может договориться с «Манчестер Юнайтед».

    • В течение лета главным претендентом на Влашича считался «Милан».
    • Хорват провел 4 матча в этом сезоне, сделал голевой пас.
    • В ЦСКА Влашич пришел в 2018 году из «Эвертона».

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    Источник: твиттер Даниэле Лонго

    Даниеле Лонго – миланский журналист Calciomercato.com. Аудитория в твиттере – более 43 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +239

      Sancho010365 4 минуты назад

      Хотя бы всё это уже быстрей закончилось. А Влашечу карьеры хорошей.

      0
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      Рейтинг: +11670

      ilichkadr 7 минут назад

      «Вест Хэму» бабло не куда девать? Зума за 30 миллионов, теперь Влашича за 30? Похоже мутит агент хорвата.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +843

      Alex Y 18 минут назад

      Ну наконец то , теперь Влашич будет счастлив и Гинер тоже)

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