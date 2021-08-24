«Ливерпуль» продлил контракт с Робертсоном до 2026 года

Защитник Эндрю Робертсон подписал новый долгосрочный контракт с «Ливерпулем». Клуб не указывает конкретное количество лет, но, по сведениям инсайдера Фабрицио Романо, речь идет о сроке до 2026 года.
«Я думаю, ни для кого не секрет, что я счастлив в этом клубе», – сказал Робертсон.
- В августе Робертсон травмировал связки.
- В прошлом сезоне Робертсон забил 1 гол и сделал 7 ассистов в 50 матчах.
- До «Ливерпуля» шотландец выступал за «Халл Сити», где его тренировал Леонид Слуцкий.
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»