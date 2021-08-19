Клаудиньо: «Зенит» – большой европейский клуб с прекрасной инфраструктурой»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо похвалил инфраструктуру петербургского клуба, а также рассказал, как узнавал о команде у Малкома.
– Слышали ли вы что-то раньше о «Зените»? Как оцените инфраструктуру клуба и какие вообще первые впечатления?
– Конечно, я слышал о «Зените», в том числе благодаря тому, что здесь выступал Халк. Я смотрел нарезки его игр, его голы за сине-бело-голубых.
Когда появилось предложение и стало понятно, что переход может состояться, очень много говорил с Малкомом. С ним мы дружим с детства.
Много спрашивал про «Зенит», Петербург. Он рассказывал только хорошее, так что у меня не было никаких сомнений в том, чтобы принять это предложение.
Сейчас, находясь здесь, вижу каждый день подтверждение его словам. Мне очень все нравится. «Зенит» – большой европейский клуб с прекрасной инфраструктурой.
Жду момента, чтобы показать себя, готовлюсь продемонстрировать лучшую игру, на которую способен.
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