Клаудиньо: «Мне привычнее роль атакующего полузащитника, но есть опыт игры и на других позициях»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал, на каких позициях его можно использовать на поле.

«Для меня привычнее выступать в роли атакующего полузащитника, но у меня есть опыт игры и на многих других позициях – и крайнего нападающего, и центрального полузащитника.

И в целом – где главный тренер будет готов видеть меня, там я буду выходить на поле и отдавать всего себя», – заявил бразилец.

«Зенит» заплатил за Клаудиньо 12 миллионов евро.

Стороны заключили пятилетний контракт.

Хавбек выбрал себе 11-й игровой номер.

Клаудиньо: «Задача «Зенита» – выйти в плей-офф ЛЧ»