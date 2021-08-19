Клаудиньо: «Мне привычнее роль атакующего полузащитника, но есть опыт игры и на других позициях»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал, на каких позициях его можно использовать на поле.
«Для меня привычнее выступать в роли атакующего полузащитника, но у меня есть опыт игры и на многих других позициях – и крайнего нападающего, и центрального полузащитника.
И в целом – где главный тренер будет готов видеть меня, там я буду выходить на поле и отдавать всего себя», – заявил бразилец.
- «Зенит» заплатил за Клаудиньо 12 миллионов евро.
- Стороны заключили пятилетний контракт.
- Хавбек выбрал себе 11-й игровой номер.
Клаудиньо: «Задача «Зенита» – выйти в плей-офф ЛЧ»
Источник: ТАСС