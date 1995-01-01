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    Клаудиньо: «Мне привычнее роль атакующего полузащитника, но есть опыт игры и на других позициях»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал, на каких позициях его можно использовать на поле.

    «Для меня привычнее выступать в роли атакующего полузащитника, но у меня есть опыт игры и на многих других позициях – и крайнего нападающего, и центрального полузащитника.

    И в целом – где главный тренер будет готов видеть меня, там я буду выходить на поле и отдавать всего себя», – заявил бразилец.

    • «Зенит» заплатил за Клаудиньо 12 миллионов евро.
    • Стороны заключили пятилетний контракт.
    • Хавбек выбрал себе 11-й игровой номер.

    Клаудиньо: «Задача «Зенита» – выйти в плей-офф ЛЧ»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 19:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: -252

      Аден 18 минут назад

      ну прям, и швец, и жнец, и на дуде игрец. По ходу пистапол как дЗюбло.

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