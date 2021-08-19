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Клаудиньо: «Задача «Зенита» – выйти в плей-офф ЛЧ»

19 августа 2021, 18:27
25

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о задаче, поставленной перед клубом в Лиге чемпионов.

— Вы привезли в Петербург золотую медаль Олимпийских игр?

— Она всегда со мной. Это пока самый важный момент моей спортивной карьеры.

— Вы привезли в Россию семью?

— Пока прибыли только мои агент и отец, чтобы побыть со мной, помочь с адаптацией на новом месте. Я получил вызов в сборную Бразилии и оттуда, может быть, вернусь с большей частью своей семьи.

— С кем хотите сыграть в Лиге чемпионов?

— Сыграть в Лиге чемпионов — моя мечта. Я рад, что реализую ее в футболке «Зенита». Все соперники хороши, не так важно, кто будет с нами в группе. У нас есть задача выйти в плей-офф, мы должны ее выполнить.

  • В двух последних сезонах «Зенит» занял 4-е место в группе ЛЧ.
  • Клуб из Санкт-Петербурга три раза подряд выиграл РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит Клаудиньо
Комментарии (25)
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Fusballer
1629388160
Семак: «У меня в контракте прописано, что «Зенит» должен играть в ЛЧ, задачи выхода из группы не стоит».
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Garrincha58
1629388848
увы это мало вероятно особенно с такими защитниками как Ракицкий и Ловрен
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portero
1629389538
Печально с Семаком в ЛЧ было, уже и не вериться что хоть что-то смогут показать...
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Сильвербой
1629390479
Даааа, не хватает только слов про: топ-клуб; с детства за Зенит и т.д.
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alp
1629392113
О да! в последние годы даже выход из группы стал недосягаем для наших клубов...
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Persona_non_Grata
1629396196
Задачи не меняются , но и результат остается тем же (((
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Мася_1989
1629396213
Смелое заявление! А Семак знает?
Ответить
Серёга Краснодарский
1629436272
Ам наших бандитов со свистком нет. И шансов нет
Ответить
Spirit_78
1629443401
Мы не против, выходите.
Ответить
Боцман59rus
1629450301
- я так понял в ЛЕ плейофф начинается с 1/8, так что третье место в группе ЛЧ ничего не дает
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