Клаудиньо: «Задача «Зенита» – выйти в плей-офф ЛЧ»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о задаче, поставленной перед клубом в Лиге чемпионов.

— Вы привезли в Петербург золотую медаль Олимпийских игр?

— Она всегда со мной. Это пока самый важный момент моей спортивной карьеры.

— Вы привезли в Россию семью?

— Пока прибыли только мои агент и отец, чтобы побыть со мной, помочь с адаптацией на новом месте. Я получил вызов в сборную Бразилии и оттуда, может быть, вернусь с большей частью своей семьи.

— С кем хотите сыграть в Лиге чемпионов?

— Сыграть в Лиге чемпионов — моя мечта. Я рад, что реализую ее в футболке «Зенита». Все соперники хороши, не так важно, кто будет с нами в группе. У нас есть задача выйти в плей-офф, мы должны ее выполнить.