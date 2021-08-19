Клаудиньо: «Задача «Зенита» – выйти в плей-офф ЛЧ»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о задаче, поставленной перед клубом в Лиге чемпионов.
— Вы привезли в Петербург золотую медаль Олимпийских игр?
— Она всегда со мной. Это пока самый важный момент моей спортивной карьеры.
— Вы привезли в Россию семью?
— Пока прибыли только мои агент и отец, чтобы побыть со мной, помочь с адаптацией на новом месте. Я получил вызов в сборную Бразилии и оттуда, может быть, вернусь с большей частью своей семьи.
— С кем хотите сыграть в Лиге чемпионов?
— Сыграть в Лиге чемпионов — моя мечта. Я рад, что реализую ее в футболке «Зенита». Все соперники хороши, не так важно, кто будет с нами в группе. У нас есть задача выйти в плей-офф, мы должны ее выполнить.
- В двух последних сезонах «Зенит» занял 4-е место в группе ЛЧ.
- Клуб из Санкт-Петербурга три раза подряд выиграл РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»