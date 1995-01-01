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    Клаудиньо: «Задача «Зенита» – выйти в плей-офф ЛЧ»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о задаче, поставленной перед клубом в Лиге чемпионов.

    — Вы привезли в Петербург золотую медаль Олимпийских игр?

    — Она всегда со мной. Это пока самый важный момент моей спортивной карьеры.

    — Вы привезли в Россию семью?

    — Пока прибыли только мои агент и отец, чтобы побыть со мной, помочь с адаптацией на новом месте. Я получил вызов в сборную Бразилии и оттуда, может быть, вернусь с большей частью своей семьи.

    — С кем хотите сыграть в Лиге чемпионов?

    — Сыграть в Лиге чемпионов — моя мечта. Я рад, что реализую ее в футболке «Зенита». Все соперники хороши, не так важно, кто будет с нами в группе. У нас есть задача выйти в плей-офф, мы должны ее выполнить.

    • В двух последних сезонах «Зенит» занял 4-е место в группе ЛЧ.
    • Клуб из Санкт-Петербурга три раза подряд выиграл РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:27
    Комментарии15
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      Рейтинг: +8796

      alp 12 минут назад

      О да! в последние годы даже выход из группы стал недосягаем для наших клубов...

      0
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      Рейтинг: -252

      Аден 27 минут назад

      но Бомжиха как всегда займёт последнее место, и скажут не Шмогли, судейки не те, что в РПЛ.

      0
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      ...
      Рейтинг: +8796

      alp > Аден 9 минут назад

      ну, Зенит, равно как и все остальные обгадившиеся в ЛЧ, вылетал не изза судей а из-за неумения играть в командный футбол, отсутствия тактики и стратегии и технической оснащенности игроков.. Скорее всего, в этом году ситуация повторится.. пара-тройка средних легов ситуацию вряд ли изменят.. Хотя, будем справедливыми, Зенит на сегодня самая подготовленная к ЛЧ команда в рпл

      0
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      Рейтинг: +7200

      Сильвербой 39 минут назад

      Даааа, не хватает только слов про: топ-клуб; с детства за Зенит и т.д.

      0
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      Рейтинг: +50668

      portero 55 минут назад

      Печально с Семаком в ЛЧ было, уже и не вериться что хоть что-то смогут показать...

      0
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      Рейтинг: +1169

      vmonomah17 1 час назад

      Походу парень еще не понял куда попал)))) Скоро взвоет как вся питерская аргентинская братия)

      0
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      Рейтинг: +13968

      Garrincha58 > vmonomah17 1 час назад

      уже их нет рассосались

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      Рейтинг: +13968

      Garrincha58 1 час назад

      увы это мало вероятно особенно с такими защитниками как Ракицкий и Ловрен

      1
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      Рейтинг: +50668

      portero > Garrincha58 54 минуты назад

      Уж слишком медленная парочка в центре...

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      Рейтинг: +663

      xrrrx 1 час назад

      ахахах))

      0
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      Рейтинг: +6535

      Fusballer 1 час назад

      Семак: «У меня в контракте прописано, что «Зенит» должен играть в ЛЧ, задачи выхода из группы не стоит».

      3
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      Рейтинг: +1169

      vmonomah17 > Fusballer 1 час назад

      Главное не победа,а участие)

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      Рейтинг: +3198

      Oldtrafford83 1 час назад

      Да хоть бы, а то уже Молдова в таблице коэф на пятки наступает!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +13968

      Garrincha58 > Oldtrafford83 1 час назад

      вот бы Шериф попался но наверное они будут в одной корзине с Зенитом

      2
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      Рейтинг: +3235

      raritet > Garrincha58 40 минут назад

      Боюсь , что и у молдаван не выиграть. Так что , пусть уж лучше, Бавария, Ман. Сити...хорошая отмаза

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