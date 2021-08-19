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  • Михаил Кержаков: «Корона у меня выросла, когда начали в юношескую сборную вызывать»

Михаил Кержаков: «Корона у меня выросла, когда начали в юношескую сборную вызывать»

19 августа 2021, 09:39
5

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, как он в молодом возрасте справился с собственной надменностью.

«Свой первый профессиональный контракт подписал в 2004 году – с «Зенитом». К этому все шло, я тогда стал лучшим вратарем чемпионата России по юношам.

Было несколько предложений от московских клубов, но уезжать мне не хотелось. В принципе, понимал, что на горизонте замаячила команда «Зенит».

Корона выросла, когда начали в сборную вызывать – юношескую. Что кривить душой, каждый проходит через это, просто у кого-то эта корона ого-го какая, долго сидит и очень больно слетает, а у кого-то поменьше, и когда она слетает, последствий меньше.

У меня жизнь все расставила по местам. Когда нужно было выходить во взрослый футбол, а ты без команды, в то время как твои сверстники играют в Премьер-лиге или в первой лиге.

Это 21 год – уже солидный возраст. Ребята, с которыми играли вместе в сборной – Комбаровы, Антоха Шунин, Сос Джанаев, – все при командах, все на слуху, а ты без команды – естественно, корона падает», – сказал Кержаков.

Михаил Кержаков: «Сборная? Это реально. Дюпа смог, почему я не смогу?»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Михаил
Комментарии (5)
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житель СПб
1629357494
Миша все никак не может успокоиться... Видать, реально обиделся. Его размышления понятны: пропускает меньше всех в Лиге. Почему тогда не он?? Не чувствует свой потолок. Сборной нужен не средний, добротный вратарь. Нужна звезда. Только эти звезды у нас сгорают постоянно. Так что, может быть, и хорошо, что Михаил не звезда. Для него же лучше.
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DOCTOR PENALTY
1629360928
В последний вагон запрыгнуть не удалось, кондуктор Карпин не захотел нажать на тормоза.(
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paracetamol
1629363580
Чтобы корона не падала, её нужно подпирать, а с этим у тебя не все в порядке!
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vladimir-7
1629368005
Миша, перестань мечтать и предлагать себя в сборную, ты не совсем не годишься там быть, считай, что тебе очень повезло с тем, что в клубе не оказалось хороших вратарей, пришлось довольствоваться тобой – дырявым вратарем.
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