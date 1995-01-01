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    Михаил Кержаков: «Корона у меня выросла, когда начали в юношескую сборную вызывать»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, как он в молодом возрасте справился с собственной надменностью.

    «Свой первый профессиональный контракт подписал в 2004 году – с «Зенитом». К этому все шло, я тогда стал лучшим вратарем чемпионата России по юношам.

    Было несколько предложений от московских клубов, но уезжать мне не хотелось. В принципе, понимал, что на горизонте замаячила команда «Зенит».

    Корона выросла, когда начали в сборную вызывать – юношескую. Что кривить душой, каждый проходит через это, просто у кого-то эта корона ого-го какая, долго сидит и очень больно слетает, а у кого-то поменьше, и когда она слетает, последствий меньше.

    У меня жизнь все расставила по местам. Когда нужно было выходить во взрослый футбол, а ты без команды, в то время как твои сверстники играют в Премьер-лиге или в первой лиге.

    Это 21 год – уже солидный возраст. Ребята, с которыми играли вместе в сборной – Комбаровы, Антоха Шунин, Сос Джанаев, – все при командах, все на слуху, а ты без команды – естественно, корона падает», – сказал Кержаков.

    Михаил Кержаков: «Сборная? Это реально. Дюпа смог, почему я не смогу?»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +21183

      DOCTOR PENALTY 36 минут назад

      В последний вагон запрыгнуть не удалось, кондуктор Карпин не захотел нажать на тормоза.(

      0
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      Рейтинг: +3687

      mopecekca 1 час назад

      вонючие все такие

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      Рейтинг: +9362

      житель СПб 1 час назад

      Миша все никак не может успокоиться... Видать, реально обиделся. Его размышления понятны: пропускает меньше всех в Лиге. Почему тогда не он?? Не чувствует свой потолок. Сборной нужен не средний, добротный вратарь. Нужна звезда. Только эти звезды у нас сгорают постоянно. Так что, может быть, и хорошо, что Михаил не звезда. Для него же лучше.

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      Рейтинг: +379

      Dguffin > житель СПб 56 минут назад

      среди тех кого вызвали на условную потенциальную "звезду" мог разве что Максименко претендовать.

      Так что я вот тоже не пойму почему вместо Гили не Керж

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