Михаил Кержаков: «Корона у меня выросла, когда начали в юношескую сборную вызывать»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, как он в молодом возрасте справился с собственной надменностью.

«Свой первый профессиональный контракт подписал в 2004 году – с «Зенитом». К этому все шло, я тогда стал лучшим вратарем чемпионата России по юношам.

Было несколько предложений от московских клубов, но уезжать мне не хотелось. В принципе, понимал, что на горизонте замаячила команда «Зенит».

Корона выросла, когда начали в сборную вызывать – юношескую. Что кривить душой, каждый проходит через это, просто у кого-то эта корона ого-го какая, долго сидит и очень больно слетает, а у кого-то поменьше, и когда она слетает, последствий меньше.

У меня жизнь все расставила по местам. Когда нужно было выходить во взрослый футбол, а ты без команды, в то время как твои сверстники играют в Премьер-лиге или в первой лиге.

Это 21 год – уже солидный возраст. Ребята, с которыми играли вместе в сборной – Комбаровы, Антоха Шунин, Сос Джанаев, – все при командах, все на слуху, а ты без команды – естественно, корона падает», – сказал Кержаков.

Михаил Кержаков: «Сборная? Это реально. Дюпа смог, почему я не смогу?»