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  • Семак: «Клаудиньо готов сыграть с «Уфой». Все процедуры соблюдены»

Семак: «Клаудиньо готов сыграть с «Уфой». Все процедуры соблюдены»

18 августа 2021, 13:37
15

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что новичок команды Клаудиньо сможет сыграть в матче 5-го тура РПЛ с «Уфой».

— Сергей Богданович, всех интересует здоровье Малкома. Оправился ли он после сотрясения?

— Вы видели: у него лицо как у боксера после поединка, но я надеюсь, что к игре он должен быть в строю.

— Как состояние еще одного травмированного игрока Ярослава Ракицкого?

— Ярослав тренируется в общей группе, и надеюсь, с ним тоже все будет хорошо, и он будет готовиться к матчу.

— Готовится ли к игре Клаудиньо?

— Да, он готовится. Все необходимые процедуры соблюдены, он готов играть.

  • «Зенит» заплатил за Клаудиньо 12 миллионов евро.
  • Стороны заключили пятилетний контракт.
  • «Уфа» примет «Зенит» в субботу, 21 августа.

Источник: официальный сайт «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Клаудиньо Семак Сергей
Комментарии (15)
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portero
1629283538
и что там "нечаянно" травмировавший Малкома премию получил? Карасёк слепой был?
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R_a_i_n
1629291487
А процедуры Рукаку проводил?? Клаудиньо надеюсь без психологической травмы.
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житель СПб
1629332652
Будем надеяться и посмотрим в деле! И жара ему не проблема. А Малком - раз может играть, значит не было сильного сотрясения?
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