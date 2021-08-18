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    Семак: «Клаудиньо готов сыграть с «Уфой». Все процедуры соблюдены»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что новичок команды Клаудиньо сможет сыграть в матче 5-го тура РПЛ с «Уфой».

    — Сергей Богданович, всех интересует здоровье Малкома. Оправился ли он после сотрясения?

    — Вы видели: у него лицо как у боксера после поединка, но я надеюсь, что к игре он должен быть в строю.

    — Как состояние еще одного травмированного игрока Ярослава Ракицкого?

    — Ярослав тренируется в общей группе, и надеюсь, с ним тоже все будет хорошо, и он будет готовиться к матчу.

    — Готовится ли к игре Клаудиньо?

    — Да, он готовится. Все необходимые процедуры соблюдены, он готов играть.

    • «Зенит» заплатил за Клаудиньо 12 миллионов евро.
    • Стороны заключили пятилетний контракт.
    • «Уфа» примет «Зенит» в субботу, 21 августа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенит»

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    Сегодня, 13:37
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1310

      R_a_i_n 7 минут назад

      А процедуры Рукаку проводил?? Клаудиньо надеюсь без психологической травмы.

      0
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      Рейтинг: +50603

      portero 2 часа назад

      и что там "нечаянно" травмировавший Малкома премию получил? Карасёк слепой был?

      2
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      Рейтинг: +11553

      ilichkadr > portero 34 минуты назад

      Карасёв не знает, что такое "коробочка".

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