Семак: «Клаудиньо готов сыграть с «Уфой». Все процедуры соблюдены»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что новичок команды Клаудиньо сможет сыграть в матче 5-го тура РПЛ с «Уфой».
— Сергей Богданович, всех интересует здоровье Малкома. Оправился ли он после сотрясения?
— Вы видели: у него лицо как у боксера после поединка, но я надеюсь, что к игре он должен быть в строю.
— Как состояние еще одного травмированного игрока Ярослава Ракицкого?
— Ярослав тренируется в общей группе, и надеюсь, с ним тоже все будет хорошо, и он будет готовиться к матчу.
— Готовится ли к игре Клаудиньо?
— Да, он готовится. Все необходимые процедуры соблюдены, он готов играть.
- «Зенит» заплатил за Клаудиньо 12 миллионов евро.
- Стороны заключили пятилетний контракт.
- «Уфа» примет «Зенит» в субботу, 21 августа.
Источник: официальный сайт «Зенит»