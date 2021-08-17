Лига чемпионов. «Шахтер» обыграл «Монако» на выезде

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«Шахтер» победил «Монако» на выезде в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Единственный гол на 19-й минуте забил Педриньо.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте.
Ответный матч пройдет 25 августа в Украине.
Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Первый матч
Монако (Франция) – Шахтер (Украина) – 0:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Педриньо, 19.