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    Лига чемпионов. «Шахтер» обыграл «Монако» на выезде

    «Шахтер» победил «Монако» на выезде в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Единственный гол на 19-й минуте забил Педриньо.

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте.

    Ответный матч пройдет 25 августа в Украине.

    Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Первый матч

    Монако (Франция) – Шахтер (Украина) – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Педриньо, 19.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2021 23:50
    Комментарии15
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      Рейтинг: +10

      zhenia_trofimov 1 час назад

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      Рейтинг: +2521

      ySS 1 час назад

      Монако на фоне Шахты ученики.
      Бразилки толковые, обученные. Впрочем, ещё со времен Луческу.

      0
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      Рейтинг: +9312

      житель СПб 1 час назад

      А теперь собственно про футбол. Странное впечатление производит Монако. Действительно, как будто им результат не важен. У них там в Монако итак все хорошо. Море, гонки, казино... Зачем напрягаться? И Головин такой нам в команде сборной тоже ни к чему. вроде играют, вроде бьют... А на деле - только вроде.

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      Рейтинг: +2521

      ySS > житель СПб 1 час назад

      Головин - не тот, но лучше-то нету.

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      Рейтинг: +9312

      житель СПб 1 час назад

      Тут пытаются хвалить Шахтер. Немного политики. Какое отношение эта команда имеет к Шахтеру из Донецка? Ровно никакого. А точнее, только одно - хозяин клуба, олигарх, присвоивший себе полезные ископаемые, принадлежащие народу. Клуб, который давно находится в Киеве; клуб, в котором сегодня на поле было 7 бразильцев, а также африканцы, а собственно украинцев (или русских украинцев? не анализировал) 2 или 3 человека - никакого отношения к Донецку, донецкой республике, населению не имеет.

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      Рейтинг: +312

      mikatv > житель СПб 1 час назад

      Братан, ты бы на наш чемп посмотрел, а потом свою политику хавал. Про недра он вспомнил, не забыл кто Зенит спонсирует, житель СПб? И сколько у Зенита иностранцев в ЛЧ бегает, когда лимита нет? Правдоруб из русского мира)

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      Рейтинг: +13492

      KLIM777 1 час назад

      ееее Шахта вперед! Долой клуб говна!

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      Рейтинг: +206

      ДЖУZ 1 час назад

      Зато российские команды вылетают один за другим с еврокубков

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      Рейтинг: +13075

      Persona_non_Grata > ДЖУZ 1 час назад

      У тех , кто вылетел , нет в команде ******** , ждем выступления Зенита )))

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      Рейтинг: +737

      амани 1 час назад

      Шахтер -победа на классе

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      Рейтинг: +24656

      Боцман59rus 1 час назад

      _ думал, что только наши каждую осень учаться играть в футбол, ан нет, французы вообщекак будто первый раз мяч увидели))

      2
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      Рейтинг: +726

      Alex Y 1 час назад

      Ничего Монако еще отыграется)

      1
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      Рейтинг: +7582

      GoLenaStop 1 час назад

      Браво, Донецк (ДНР)!
      Всё будет хорошо!
      Спасибо за игру!
      С ув.

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      Рейтинг: +62

      ЛВДУЗ > GoLenaStop 1 час назад

      да, днр,в Киеве восьмой год, вице-чемпион Украины, и конечно-же ДНР! У них так на футболках и написан лозунг ФФУ-Слава Украине! Героям Слава! Это чтоб такие чучела как ты не забывали, что в помойка коей сейчас есть оккупированные территории, никто нормальный даже не появится.

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      Рейтинг: +367

      Врундель > GoLenaStop 1 час назад

      Ну ты и балбес

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