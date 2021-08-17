Осипенко: «Спасибо Карпину за вызов в сборную России»

Защитник «Ростова» Максим Осипенко прокомментировал свой дебютный вызов в сборную России.

– О вызове в сборную узнал из интернета. С детства мечтал попасть в сборную. Точнее, сначала мечтал попасть в молодежку, когда еще маленький был.

В молодежку не получилось, но зато я теперь в основной, ха-ха. Очень счастлив. Спасибо всем тренерам, с которыми я работал. Абсолютно все приложили к этому руку.

– Когда Карпина назначили в сборную, промелькнула мысль, что тебя могут вызвать?

– Конечно, промелькнула. Он со мной долго работал, он знает все мои сильные и слабые стороны. Но стопроцентной уверенности не было. Спасибо ему за вызов.

– Дебютанты обычно очень сильно переживают.

– Я уже не в том возрасте, чтобы волноваться. Нет, переживания есть, но не детское волнение. Надеюсь, все будет хорошо.