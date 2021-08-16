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    Осипенко: «Спасибо Карпину за вызов в сборную России»

    Защитник «Ростова» Максим Осипенко прокомментировал свой дебютный вызов в сборную России.

    О вызове в сборную узнал из интернета. С детства мечтал попасть в сборную. Точнее, сначала мечтал попасть в молодежку, когда еще маленький был.

    В молодежку не получилось, но зато я теперь в основной, ха-ха. Очень счастлив. Спасибо всем тренерам, с которыми я работал. Абсолютно все приложили к этому руку.

    – Когда Карпина назначили в сборную, промелькнула мысль, что тебя могут вызвать?

    – Конечно, промелькнула. Он со мной долго работал, он знает все мои сильные и слабые стороны. Но стопроцентной уверенности не было. Спасибо ему за вызов.

    – Дебютанты обычно очень сильно переживают.

    – Я уже не в том возрасте, чтобы волноваться. Нет, переживания есть, но не детское волнение. Надеюсь, все будет хорошо.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20092

      vladimir-7 22 минуты назад

      Осипенко: абсолютно все тренеры приложили руку, а вот последний
      приложит ногу.

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