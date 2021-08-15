23-летний Калу из «Бордо» потерял сознание во время матча с «Марселем»

Форварду «Бордо» Самуэлю Калу стало плохо в начале матча второго тура Лиги 1 против «Марселя» (2:2).
Футболист потерял сознание, когда стоял в стенке перед штрафным ударом.
После оказания медицинской помощи 23-летний нигериец пришел в себя и смог самостоятельно покинуть поле.
- В июне 2019 года Калу уже терял сознание на тренировке сборной Нигерии.
- Тогда причиной обморока стало обезвоживание.
Какой кошмар. Игрок «Бордо» потерял сознание прямо на полеПайет собирался пробить штрафной, как вдруг на газон рухнул Самюэль Калу. К счастью, он почти сразу же очнулся, но его решили заменить – на всякий случай.Страшно. pic.twitter.com/9Lz6vG00U9— Матч ТВ (@MatchTV) August 15, 2021