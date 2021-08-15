23-летний Калу из «Бордо» потерял сознание во время матча с «Марселем»

Форварду «Бордо» Самуэлю Калу стало плохо в начале матча второго тура Лиги 1 против «Марселя» (2:2).

Футболист потерял сознание, когда стоял в стенке перед штрафным ударом.

После оказания медицинской помощи 23-летний нигериец пришел в себя и смог самостоятельно покинуть поле.

В июне 2019 года Калу уже терял сознание на тренировке сборной Нигерии.

Тогда причиной обморока стало обезвоживание.