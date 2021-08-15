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    23-летний Калу из «Бордо» потерял сознание во время матча с «Марселем»

    Форварду «Бордо» Самуэлю Калу стало плохо в начале матча второго тура Лиги 1 против «Марселя» (2:2).

    Футболист потерял сознание, когда стоял в стенке перед штрафным ударом.

    После оказания медицинской помощи 23-летний нигериец пришел в себя и смог самостоятельно покинуть поле.

    • В июне 2019 года Калу уже терял сознание на тренировке сборной Нигерии.
    • Тогда причиной обморока стало обезвоживание.

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    Источник: «Матч ТВ»

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