Директор «Химок» Анохин: «Трансфер Клаудиньо в «Зенит» – именно то, что нужно российскому футболу»

Тех кто считает, что российскому футболу нужны легионеры, нужно гнать от российского футбола пинками в задницу. Хорошо хотите пристроиться, господа. Вам денежку, российскому футболу разруху.
Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин оценил трансфер в «Зенит» полузащитника Клаудиньо. Он считает, что таких в РПЛ должно быть больше.
– Одобряете трансфер Клаудиньо?
– Трансфер Клаудиньо – это именно то, что нужно российскому футболу. Именно такие легионеры должны приезжать в российский чемпионат. Сочетание цены и качества Клаудиньо – это то, к чему нужно стремиться всем клубам в России. Очень интересно будет играть против «Зенита», интересно посмотреть на Клаудиньо в деле. И надеюсь, что петербургский клуб достойно представит Россию в Лиге чемпионов.
- «Зенит» купил бразильца у «Брагантино» за 12 миллионов евро.
- Контракт с российским клубом рассчитан на 5 лет.
- Клаудиньо выбрал себе 11-й игровой номер.
Клаудиньо: «Если бы завел себе домашнего медведя, как Дуглас Сантос, то назвал бы его Максом»
Семак – Клаудиньо: «Много денег дали? Сначала работа – потом деньги»