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  • Директор «Химок» Анохин: «Трансфер Клаудиньо в «Зенит» – именно то, что нужно российскому футболу»

Директор «Химок» Анохин: «Трансфер Клаудиньо в «Зенит» – именно то, что нужно российскому футболу»

15 августа 2021, 13:25
9

Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин оценил трансфер в «Зенит» полузащитника Клаудиньо. Он считает, что таких в РПЛ должно быть больше.

– Одобряете трансфер Клаудиньо?

– Трансфер Клаудиньо – это именно то, что нужно российскому футболу. Именно такие легионеры должны приезжать в российский чемпионат. Сочетание цены и качества Клаудиньо – это то, к чему нужно стремиться всем клубам в России. Очень интересно будет играть против «Зенита», интересно посмотреть на Клаудиньо в деле. И надеюсь, что петербургский клуб достойно представит Россию в Лиге чемпионов.

  • «Зенит» купил бразильца у «Брагантино» за 12 миллионов евро.
  • Контракт с российским клубом рассчитан на 5 лет.
  • Клаудиньо выбрал себе 11-й игровой номер.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Химки Зенит Клаудиньо
Комментарии (9)
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Ганнибал Лектор
1629026072
У Химок на редкость адекватный гендир. Понятно, почему клуб прогрессирует
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Нас Много
1629029047
Тех кто считает, что российскому футболу нужны легионеры, нужно гнать от российского футбола пинками в задницу. Хорошо хотите пристроиться, господа. Вам денежку, российскому футболу разруху.
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житель СПб
1629030296
Вполне адекватные слова. Приятно и немного неожиданно. Удачи нам всем - российскому футболу вообще и Зениту в ЛЧ.
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insider_retro
1629033908
Рано ещё дифирамбы исполнять... С озвученной ценой похоже на@али всех на всякий случай, а качество ещё никто не видел в РПЛ... Так что, пока всё вилами по воде...
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Axe111
1629041317
Ужасный трансфер лол,а чел красавчик, залутает бабки ни за что опять
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Каратель помойников
1629044376
Вот это зализал))) неужели насчитывает на что то
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