Директор «Химок» Анохин: «Трансфер Клаудиньо в «Зенит» – именно то, что нужно российскому футболу»

Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин оценил трансфер в «Зенит» полузащитника Клаудиньо. Он считает, что таких в РПЛ должно быть больше.

– Одобряете трансфер Клаудиньо?

– Трансфер Клаудиньо – это именно то, что нужно российскому футболу. Именно такие легионеры должны приезжать в российский чемпионат. Сочетание цены и качества Клаудиньо – это то, к чему нужно стремиться всем клубам в России. Очень интересно будет играть против «Зенита», интересно посмотреть на Клаудиньо в деле. И надеюсь, что петербургский клуб достойно представит Россию в Лиге чемпионов.

«Зенит» купил бразильца у «Брагантино» за 12 миллионов евро.

Контракт с российским клубом рассчитан на 5 лет.

Клаудиньо выбрал себе 11-й игровой номер.

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