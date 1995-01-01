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    Директор «Химок» Анохин: «Трансфер Клаудиньо в «Зенит» – именно то, что нужно российскому футболу»

    Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин оценил трансфер в «Зенит» полузащитника Клаудиньо. Он считает, что таких в РПЛ должно быть больше.

    – Одобряете трансфер Клаудиньо?

    – Трансфер Клаудиньо – это именно то, что нужно российскому футболу. Именно такие легионеры должны приезжать в российский чемпионат. Сочетание цены и качества Клаудиньо – это то, к чему нужно стремиться всем клубам в России. Очень интересно будет играть против «Зенита», интересно посмотреть на Клаудиньо в деле. И надеюсь, что петербургский клуб достойно представит Россию в Лиге чемпионов.

    • «Зенит» купил бразильца у «Брагантино» за 12 миллионов евро.
    • Контракт с российским клубом рассчитан на 5 лет.
    • Клаудиньо выбрал себе 11-й игровой номер.

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 13:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +865

      Нас Много 25 секунд назад

      Тех кто считает, что российскому футболу нужны легионеры, нужно гнать от российского футбола пинками в задницу. Хорошо хотите пристроиться, господа. Вам денежку, российскому футболу разруху.

      0
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      Рейтинг: +4714

      Ганнибал Лектор 50 минут назад

      У Химок на редкость адекватный гендир. Понятно, почему клуб прогрессирует

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