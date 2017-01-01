«Локомотив» – «Зенит»: гости не выигрывают в Москве четыре года

Ну в этот раз можно и поскромнее победить проводниц. 3-4 гола будет достаточно, чтобы не попортить их неокрепшую психику. Гыгыгы
В 17:30 по Москве начнется матч четвертого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом». Гости не побеждают на «РЖД Арене» в РПЛ с мая 2017 года. Тогда зенитовцев тренировал Мирча Луческу.
Последний очный матч чемпионата между командами завершился победой «Зенита» со счетом 6:1.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- «Локомотив» в случае победы его обгонит.
«Локомотив» – о матче с «Зенитом»: «Показать характер и победить!»