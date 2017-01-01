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    «Локомотив» – «Зенит»: гости не выигрывают в Москве четыре года

    В 17:30 по Москве начнется матч четвертого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом». Гости не побеждают на «РЖД Арене» в РПЛ с мая 2017 года. Тогда зенитовцев тренировал Мирча Луческу.

    Последний очный матч чемпионата между командами завершился победой «Зенита» со счетом 6:1.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • «Локомотив» в случае победы его обгонит.

    «Локомотив» – о матче с «Зенитом»: «Показать характер и победить!»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10075

      Литейный4 35 минут назад

      Ну в этот раз можно и поскромнее победить проводниц. 3-4 гола будет достаточно, чтобы не попортить их неокрепшую психику. Гыгыгы

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