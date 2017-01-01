«Локомотив» – «Зенит»: гости не выигрывают в Москве четыре года

В 17:30 по Москве начнется матч четвертого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом». Гости не побеждают на «РЖД Арене» в РПЛ с мая 2017 года. Тогда зенитовцев тренировал Мирча Луческу.

Последний очный матч чемпионата между командами завершился победой «Зенита» со счетом 6:1.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

«Локомотив» в случае победы его обгонит.

«Локомотив» – о матче с «Зенитом»: «Показать характер и победить!»