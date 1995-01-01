Лига 1. «Монако» уступил «Лорьяну», Головин вышел на 57-й минуте

«Монако» не смог победить и во втором туре чемпионата Франции. Команда Нико Ковача проиграла в гостях «Лорьяну».
Россиянин Александр Головин вышел на замену у гостей на 57-й минуте.
Франция. Лига 1. 1-й тур
Гол: 1:0 – Моффи, 31 (с пенальти).
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии
Войти как пользоавтель:
«Монако» не смог победить и во втором туре чемпионата Франции. Команда Нико Ковача проиграла в гостях «Лорьяну».
Россиянин Александр Головин вышел на замену у гостей на 57-й минуте.
Франция. Лига 1. 1-й тур
Гол: 1:0 – Моффи, 31 (с пенальти).