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    Лига 1. «Монако» уступил «Лорьяну», Головин вышел на 57-й минуте

    «Монако» не смог победить и во втором туре чемпионата Франции. Команда Нико Ковача проиграла в гостях «Лорьяну».

    Россиянин Александр Головин вышел на замену у гостей на 57-й минуте.

    Франция. Лига 1. 1-й тур

    Лорьян – Монако – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Моффи, 31 (с пенальти).

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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