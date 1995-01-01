Metaratings: Захарян будет вызван в сборную России на сентябрьские матчи

Ну все начался хайп вокруг пацана, а на практике попрет как Соловьев, Давыдов, Чалов, Игнатьев и т.д.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин намерен вызвать на ближайшие игры полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна. У него еще нет матчей за команду.
Захарян был приглашен в сборную для подготовки к Евро-2020, но заболел ангиной и был вынужден пропустить сбор.
- В нынешнем сезоне РПЛ полузащитник провел 3 матча, в которых отметился 1 голом.
- Захаряном интересуются в АПЛ.
- 1 сентября Россия в отборе ЧМ-2022 примет Хорватию.