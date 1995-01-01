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    Metaratings: Захарян будет вызван в сборную России на сентябрьские матчи

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин намерен вызвать на ближайшие игры полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна. У него еще нет матчей за команду.

    Захарян был приглашен в сборную для подготовки к Евро-2020, но заболел ангиной и был вынужден пропустить сбор.

    • В нынешнем сезоне РПЛ полузащитник провел 3 матча, в которых отметился 1 голом.
    • Захаряном интересуются в АПЛ.
    • 1 сентября Россия в отборе ЧМ-2022 примет Хорватию.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 19:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12666

      Skull_Boy 1 час назад

      Ну все начался хайп вокруг пацана, а на практике попрет как Соловьев, Давыдов, Чалов, Игнатьев и т.д.

      0
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      Рейтинг: +853

      Mr Green > Skull_Boy 3 минуты назад

      да какой хайп? просто Валера отбирает лучших в своих командах и молодых, которые не будут 2й там пешком ходить. ещё бы Тюкавина взял, очень хороший парняга

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