Ди Марцио: «Зенит» не утратил интерес к Джованни Симеоне

«Зенит» не оставляет попыток заполучить форварда «Кальяри» Джованни Симеоне.
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, петербургский клуб сохраняет интерес к 26-летнему футболисту, который, в свою очередь, сомневается в перспективах своего переезда в РПЛ.
Ранее стало известно о желании «Марселя» арендовать аргентинца с правом выкупа.
- В прошлом сезоне нападающий забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
- Джованни Симеоне – сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.
- Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.
Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио