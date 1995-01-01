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    Ди Марцио: «Зенит» не утратил интерес к Джованни Симеоне

    «Зенит» не оставляет попыток заполучить форварда «Кальяри» Джованни Симеоне.

    Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, петербургский клуб сохраняет интерес к 26-летнему футболисту, который, в свою очередь, сомневается в перспективах своего переезда в РПЛ.

    Ранее стало известно о желании «Марселя» арендовать аргентинца с правом выкупа.

    • В прошлом сезоне нападающий забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
    • Джованни Симеоне – сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.
    • Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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    Сегодня, 07:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9210

      Вомбат 35 минут назад

      Зенит присматривает форварда на замену Азмуну, который хочет уйти в топ-чемпионат, но футболисты такого уровня в Европе стоят слишком дорого. Поэтому данная новость выглядит правдоподобно. Впрочем, предложение Зенит не делал и не сделает, пока Азмун не будт продан.

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      Рейтинг: +13868

      Garrincha58 1 час назад

      не стоит он посредственный игрок был бы приличного уровня в Кальяри бы не играл

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