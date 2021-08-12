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Ди Марцио: «Зенит» не утратил интерес к Джованни Симеоне

12 августа 2021, 07:58
6

«Зенит» не оставляет попыток заполучить форварда «Кальяри» Джованни Симеоне.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, петербургский клуб сохраняет интерес к 26-летнему футболисту, который, в свою очередь, сомневается в перспективах своего переезда в РПЛ.

Ранее стало известно о желании «Марселя» арендовать аргентинца с правом выкупа.

  • В прошлом сезоне нападающий забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
  • Джованни Симеоне – сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.
  • Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.

Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Кальяри Симеоне Джованни
Комментарии (6)
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Garrincha58
1628747678
не стоит он посредственный игрок был бы приличного уровня в Кальяри бы не играл
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Вомбат
1628750048
Зенит присматривает форварда на замену Азмуну, который хочет уйти в топ-чемпионат, но футболисты такого уровня в Европе стоят слишком дорого. Поэтому данная новость выглядит правдоподобно. Впрочем, предложение Зенит не делал и не сделает, пока Азмун не будт продан.
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Snek
1628753290
Последние годы любой нормальный футболист, которого есть игровая практика в клубах топ-5 лиг Европы сомневается в переходе в РПЛ, это нормально, так как РПЛ падает вниз.
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paracetamol
1628757115
Не шибко забивной. Зюба лучше!
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portero
1628769329
Хоть кого нибудь заманить в РПЛ , ну тогда латиносов проще и дешевле, а поиграшие в Европе плохой вариант или слишком дорого...
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житель СПб
1628781822
Это все пока общие прикидки. После заключения контракта с Клаудиньо, и пока Азмун еще в Питере - все будет предварительно.
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