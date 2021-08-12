Ди Марцио: «Зенит» не утратил интерес к Джованни Симеоне

«Зенит» не оставляет попыток заполучить форварда «Кальяри» Джованни Симеоне.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, петербургский клуб сохраняет интерес к 26-летнему футболисту, который, в свою очередь, сомневается в перспективах своего переезда в РПЛ.

Ранее стало известно о желании «Марселя» арендовать аргентинца с правом выкупа.