Солтмурад Бакаев: «Тяжело показывать комбинационную игру на некачественном поле «Ак Барс Банк Арены»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев пожаловался на домашний газон команды. По мнению игрока, поле мешает показывать комбинационный футбол.

«Я провел на этом поле десять минут. Но, по рассказам партнеров, тяжело показывать комбинационную игру на таком некачественном поле», – сказал Бакаев.