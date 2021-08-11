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    Солтмурад Бакаев: «Тяжело показывать комбинационную игру на некачественном поле «Ак Барс Банк Арены»

    Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев пожаловался на домашний газон команды. По мнению игрока, поле мешает показывать комбинационный футбол.

    «Я провел на этом поле десять минут. Но, по рассказам партнеров, тяжело показывать комбинационную игру на таком некачественном поле», – сказал Бакаев.

    • На прошлой неделе главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал руководство стадиона за проведение нефутбольных мероприятий, пагубно влияющих на газон.
    • За несколько дней проблему этих мероприятий решили.
    • Завтра, 12 августа, «Рубин» примет в Лиге конференций польский «Ракув».

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    Источник: «Р-Спорт»

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