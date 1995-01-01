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    Бернарду Силва может перейти в «Арсенал» или «Тоттенхэм»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва вскоре может переехать в Лондон. На него претендует «Арсенал».

    Другой вариант – «Тоттенхэм». Манчестерцы готовы включить Силву в сделку по трансферу нападающего Гарри Кейна.

    • Силва хотел перейти в Примеру, но «Атлетико» и «Барселона» не стали покупать 26-летнего игрока по финансовым причинам.
    • Португалец стоит 70 миллионов евро.
    • Накануне Силва вышел на замену в матче за Суперкубок Англии против «Лестера» (0:1).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Transfer News

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    Сегодня, 12:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +535

      mama1991 2 часа назад

      человек который на две головы сильней грилишей, г а м нилишей.... старнно, поэтому кстати лестер вчера возил мс

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