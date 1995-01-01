Бернарду Силва может перейти в «Арсенал» или «Тоттенхэм»

человек который на две головы сильней грилишей, г а м нилишей.... старнно, поэтому кстати лестер вчера возил мс
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва вскоре может переехать в Лондон. На него претендует «Арсенал».
Другой вариант – «Тоттенхэм». Манчестерцы готовы включить Силву в сделку по трансферу нападающего Гарри Кейна.
- Силва хотел перейти в Примеру, но «Атлетико» и «Барселона» не стали покупать 26-летнего игрока по финансовым причинам.
- Португалец стоит 70 миллионов евро.
- Накануне Силва вышел на замену в матче за Суперкубок Англии против «Лестера» (0:1).