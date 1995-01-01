Бернарду Силва может перейти в «Арсенал» или «Тоттенхэм»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва вскоре может переехать в Лондон. На него претендует «Арсенал».

Другой вариант – «Тоттенхэм». Манчестерцы готовы включить Силву в сделку по трансферу нападающего Гарри Кейна.