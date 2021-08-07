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  • РПЛ. «Крылья Советов» потерпели пятое поражение подряд, уступив «Арсеналу»

РПЛ. «Крылья Советов» потерпели пятое поражение подряд, уступив «Арсеналу»

7 августа 2021, 19:26
9

«Крылья Советов» не могут набрать в РПЛ очки после возвращения из ФНЛ. В третьем туре самарцы уступили «Арсеналу».

С учетом летних товарищеских встреч «Крылья Советов» потерпели пять поражений подряд. «Арсенал» же покинул последнее место таблицы.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Арсенал (Тула) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Давиташвили, 3; 2:0 – Хлусевич, 45+2; 2:1 – Сергеев, 49 (с пенальти).

«Арсенал»: Левашов, Смольников, Бурлак (Довбня, 73), Новосельцев, Радакович, Бьорнстрем, Пантелеев (Костадинов, 80), Чаушич, Хлусевич (Ткачев, 68), Давиташвили (Э. Кангва, 68), Луценко (Тудоре, 80).

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Божин, Зеффан (Глушенков, 57), Иванисеня (Цыпченко, 85), Пруцев, Ежов, Зиньковский (Пиняев, 76), Сарвели (Витюгов, 57), Онугха (Сергеев, 46).

Предупреждения: Бурлак, 49 – Солдатенков, 75.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Крылья Советов
Комментарии (9)
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Sviro
1628353668
Не привыкать.
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Kokmarov
1628354141
Заиграет Самара, все будет хорошо.
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derrik2000
1628354422
ИГРА у команды Крылья Советов есть. Результат, ни секунды не сомневаюсь, придёт. Где-то даже в чём-то у чужих ворот элементарно не повезло. Я только не понял: Глушенкову что, тренер сказал как можно больше брать игру на себя? Если сказал, то - ЗРЯ: из Глушенкова лидер атак, в частности, и команды, в целом, никакой. Что он сам сегодня и продемонстрировал..
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_Marqella_
1628354454
Откровенно жаль самарцев...
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Дедуктор
1628356319
Хорошо играет КС в атаке. Только, уже ФНЛ "приветы шлёт". Расширять надо тактический арсенал. Иначе Сергееву выпадет шанс в след. сезоне рекорд ФНЛ обновить. А оно ему надо?
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ArReal
1628356729
Зачем такие команды вообще в Премьер Лигу рвутся? если по ходу пьесы разваливаются за год?
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paracetamol
1628402351
КС надо тренера менять. Вот пришел Кержаков в НН, и команда на 3-м месте!
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