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    РПЛ. «Крылья Советов» потерпели пятое поражение подряд, уступив «Арсеналу»

    «Крылья Советов» не могут набрать в РПЛ очки после возвращения из ФНЛ. В третьем туре самарцы уступили «Арсеналу».

    С учетом летних товарищеских встреч «Крылья Советов» потерпели пять поражений подряд. «Арсенал» же покинул последнее место таблицы.

    Россия. РПЛ. 3-й тур

    Арсенал (Тула) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Давиташвили, 3; 2:0 – Хлусевич, 45+2; 2:1 – Сергеев, 49 (с пенальти).

    «Арсенал»: Левашов, Смольников, Бурлак (Довбня, 73), Новосельцев, Радакович, Бьорнстрем, Пантелеев (Костадинов, 80), Чаушич, Хлусевич (Ткачев, 68), Давиташвили (Э. Кангва, 68), Луценко (Тудоре, 80).

    «Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Божин, Зеффан (Глушенков, 57), Иванисеня (Цыпченко, 85), Пруцев, Ежов, Зиньковский (Пиняев, 76), Сарвели (Витюгов, 57), Онугха (Сергеев, 46).

    Предупреждения: Бурлак, 49 – Солдатенков, 75.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:26
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3999

      AtticusFinch 2 часа назад

      Зачем такие команды вообще в Премьер Лигу рвутся? если по ходу пьесы разваливаются за год?

      0
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      Рейтинг: +2932

      Дедуктор 2 часа назад

      Хорошо играет КС в атаке. Только, уже ФНЛ "приветы шлёт". Расширять надо тактический арсенал. Иначе Сергееву выпадет шанс в след. сезоне рекорд ФНЛ обновить. А оно ему надо?

      0
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      Рейтинг: +216

      пега 2 часа назад

      Крыльям название необходимо поменять, а то непруха у них. поменяйте на Самару

      0
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      Рейтинг: +3310

      _Marqella_ 2 часа назад

      Откровенно жаль самарцев...

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      Рейтинг: +16254

      derrik2000 2 часа назад

      ИГРА у команды Крылья Советов есть.
      Результат, ни секунды не сомневаюсь, придёт.
      Где-то даже в чём-то у чужих ворот элементарно не повезло.
      Я только не понял: Глушенкову что, тренер сказал как можно больше брать игру на себя?
      Если сказал, то - ЗРЯ: из Глушенкова лидер атак, в частности, и команды, в целом, никакой.
      Что он сам сегодня и продемонстрировал..

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      Рейтинг: +677

      Kokmarov 2 часа назад

      Заиграет Самара, все будет хорошо.

      2
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      Рейтинг: +3573

      Semenycch 2 часа назад

      Самара футбольный город и этот город должен быть представлен в высшей лиге.

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      Рейтинг: +161

      Sancho010365 > Semenycch 1 час назад

      Самара красивый трудовой город с интересными самыми чуткими людьми. Они должны гордиться своей командой, нужно поддержать их. Все выпускники КуАИ за Крылья и Самару!

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      Рейтинг: +1493

      Sviro 2 часа назад

      Не привыкать.

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