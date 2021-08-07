РПЛ. «Крылья Советов» потерпели пятое поражение подряд, уступив «Арсеналу»

«Крылья Советов» не могут набрать в РПЛ очки после возвращения из ФНЛ. В третьем туре самарцы уступили «Арсеналу».

С учетом летних товарищеских встреч «Крылья Советов» потерпели пять поражений подряд. «Арсенал» же покинул последнее место таблицы.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Арсенал (Тула) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Давиташвили, 3; 2:0 – Хлусевич, 45+2; 2:1 – Сергеев, 49 (с пенальти).

«Арсенал»: Левашов, Смольников, Бурлак (Довбня, 73), Новосельцев, Радакович, Бьорнстрем, Пантелеев (Костадинов, 80), Чаушич, Хлусевич (Ткачев, 68), Давиташвили (Э. Кангва, 68), Луценко (Тудоре, 80).

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Божин, Зеффан (Глушенков, 57), Иванисеня (Цыпченко, 85), Пруцев, Ежов, Зиньковский (Пиняев, 76), Сарвели (Витюгов, 57), Онугха (Сергеев, 46).

Предупреждения: Бурлак, 49 – Солдатенков, 75.

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