Натхо: «Не ожидал, что Березуцкий так быстро возглавит ЦСКА. Думал, что это произойдет после 50 лет»

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо высказался о главном тренере ЦСКА Алексее Березуцком.

«Я стараюсь следить за чемпионатом России. Если я могу, то смотрю игру, если нет, то просто проверяю счет в матчах ЦСКА и «Рубина». У ЦСКА все еще в составе есть футболисты, которые играли со мной. Тренер играл вместе со мной, мне нравится этот клуб. Я желаю им успеха.

Честно сказать, я не ожидал, что Алексей Березуцкий так быстро возглавит ЦСКА. Я думал, что это произойдет после 50 лет, но это футбол, все быстро меняется.

Когда играл с ним, помню, что это был очень умный человек, он давал мне какие-то советы. Это был великолепный одноклубник, желаю ему успехов на этом посту», – сказал Натхо.