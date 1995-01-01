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    Натхо: «Не ожидал, что Березуцкий так быстро возглавит ЦСКА. Думал, что это произойдет после 50 лет»

    Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо высказался о главном тренере ЦСКА Алексее Березуцком.

    «Я стараюсь следить за чемпионатом России. Если я могу, то смотрю игру, если нет, то просто проверяю счет в матчах ЦСКА и «Рубина». У ЦСКА все еще в составе есть футболисты, которые играли со мной. Тренер играл вместе со мной, мне нравится этот клуб. Я желаю им успеха.

    Честно сказать, я не ожидал, что Алексей Березуцкий так быстро возглавит ЦСКА. Я думал, что это произойдет после 50 лет, но это футбол, все быстро меняется.

    Когда играл с ним, помню, что это был очень умный человек, он давал мне какие-то советы. Это был великолепный одноклубник, желаю ему успехов на этом посту», – сказал Натхо.

    • Березуцкому 39 лет.
    • Натхо играл вместе с ним за ЦСКА с 2014 по 2018-й год.

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    Источник: ТАСС

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