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    Витория – о «Спартаке»: «У ребят горят глаза, но разница с другими командами в еврокубках есть»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой».

    — Действительно ли вы чувствуете сплоченность и доверие? Просили ли вы усиления?

    — Мы проиграли сегодня. Вопрос в том, что мы хотим сейчас и в будущем. У нас молодые ребята. У них горят глаза. Но разница с другими командами в еврокубках есть. Мы хорошо работаем, тренируемся. Сейчас у нас игра в РПЛ, затем летим в Лиссабон. Есть цель и мы будем к ней идти.

    • Ответная игра команд пройдет 10 августа в Лиссабоне.
    • Витория возглавил «Спартак» этим летом.
    • При нем команда выиграла один матч из трех.

    Витория: «Еще ничего не закончено, в Лиссабон едем с верой и надеждой»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:35
    Комментарии11
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      Рейтинг: +7734

      Cleaner 13 минут назад

      У Бенфики я горящих глаз не увидел. Они просто и спокойно сделали свою работу.

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      Рейтинг: +16216

      derrik2000 45 минут назад

      Я сейчас понял, ЧТО мне напомнил вчерашний матч с Бенфикой.
      Да матчи Ротора со Спартаком в РПЛ напомнил!
      Было видно, что команда Хацкевича ИГРАЕТ, и эту игру интересно смотреть, но недостаток самоотдачи молодых игроков, допускаемые ими детские ошибки привели к тому что команда, показывающая привлекательную игру, но при этом имеющая непривлекательный результат, вылетела и премьер-лиги.
      Так и Спартак вчера: тыкался-мыкался, но мастерство не купишь.
      Самоотдачу, за счёт которой могло бы всё сложиться по-другому, тоже.

      0
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      Рейтинг: +9277

      NewLife 2 часа назад

      "Но разница с другими командами в еврокубках есть." А с другими тренерами ?
      Почему на поле выходит Джикия, почему ставишь Мозеса на левый, а не на правый край, почему маринуешь Игнатова, почему не меняешь потухщего Соболя ?

      1
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      Рейтинг: +1297

      22 raza chemp > NewLife 1 час назад

      Почему задаёшь глупые вопросы??

      0
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      Рейтинг: +9277

      NewLife > 22 raza chemp 1 час назад

      Почему задаёшь глупые вопросы??

      0
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      Рейтинг: +7734

      Cleaner > NewLife 14 минут назад

      Почему тут все задают глупые вопросы?..)

      0
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      Рейтинг: +6168

      Fusballer 2 часа назад

      Знаки рублей/долларов/евро у них в глазах.

      0
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      Рейтинг: +49945

      portero 2 часа назад

      Конечно имеется разница, ноги с головой не дружат и мяч всё время нетуда летит...

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      Рейтинг: +28702

      oyabun 2 часа назад

      Я так понимаю "глаза горят" у парней в основном тогда когда они получают смски о поступлении ЗП на счет. А при выходе на поле против такого сильного соперника как Бенфика всё почему то тут же тухнет.

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      Рейтинг: +3988

      AtticusFinch 2 часа назад

      Причём разница со всеми командами))существенная...как и у всех Российских клубов)

      1
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      Рейтинг: +773

      Taps 3 часа назад

      Гы-гы-гы.
      Глазёнки потуши, а то бабло сгорит ...

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