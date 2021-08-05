Витория – о «Спартаке»: «У ребят горят глаза, но разница с другими командами в еврокубках есть»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой».

— Действительно ли вы чувствуете сплоченность и доверие? Просили ли вы усиления?

— Мы проиграли сегодня. Вопрос в том, что мы хотим сейчас и в будущем. У нас молодые ребята. У них горят глаза. Но разница с другими командами в еврокубках есть. Мы хорошо работаем, тренируемся. Сейчас у нас игра в РПЛ, затем летим в Лиссабон. Есть цель и мы будем к ней идти.

Ответная игра команд пройдет 10 августа в Лиссабоне.

Витория возглавил «Спартак» этим летом.

При нем команда выиграла один матч из трех.

Витория: «Еще ничего не закончено, в Лиссабон едем с верой и надеждой»