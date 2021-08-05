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  • Витория – о «Спартаке»: «У ребят горят глаза, но разница с другими командами в еврокубках есть»

Витория – о «Спартаке»: «У ребят горят глаза, но разница с другими командами в еврокубках есть»

5 августа 2021, 13:35
12

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой».

— Действительно ли вы чувствуете сплоченность и доверие? Просили ли вы усиления?

— Мы проиграли сегодня. Вопрос в том, что мы хотим сейчас и в будущем. У нас молодые ребята. У них горят глаза. Но разница с другими командами в еврокубках есть. Мы хорошо работаем, тренируемся. Сейчас у нас игра в РПЛ, затем летим в Лиссабон. Есть цель и мы будем к ней идти.

  • Ответная игра команд пройдет 10 августа в Лиссабоне.
  • Витория возглавил «Спартак» этим летом.
  • При нем команда выиграла один матч из трех.

Витория: «Еще ничего не закончено, в Лиссабон едем с верой и надеждой»

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Спартак Витория Руй
Комментарии (12)
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Taps
1628160267
Гы-гы-гы. Глазёнки потуши, а то бабло сгорит ...
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ArReal
1628160617
Причём разница со всеми командами))существенная...как и у всех Российских клубов)
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oyabun
1628160959
Я так понимаю "глаза горят" у парней в основном тогда когда они получают смски о поступлении ЗП на счет. А при выходе на поле против такого сильного соперника как Бенфика всё почему то тут же тухнет.
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portero
1628161874
Конечно имеется разница, ноги с головой не дружат и мяч всё время нетуда летит...
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Fusballer
1628162101
Знаки рублей/долларов/евро у них в глазах.
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NewLife
1628162628
"Но разница с другими командами в еврокубках есть." А с другими тренерами ? Почему на поле выходит Джикия, почему ставишь Мозеса на левый, а не на правый край, почему маринуешь Игнатова, почему не меняешь потухщего Соболя ?
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derrik2000
1628168586
Я сейчас понял, ЧТО мне напомнил вчерашний матч с Бенфикой. Да матчи Ротора со Спартаком в РПЛ напомнил! Было видно, что команда Хацкевича ИГРАЕТ, и эту игру интересно смотреть, но недостаток самоотдачи молодых игроков, допускаемые ими детские ошибки привели к тому что команда, показывающая привлекательную игру, но при этом имеющая непривлекательный результат, вылетела и премьер-лиги. Так и Спартак вчера: тыкался-мыкался, но мастерство не купишь. Самоотдачу, за счёт которой могло бы всё сложиться по-другому, тоже.
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ajax707
1628180907
Никакого усиления за все трансферное окно, На что было надеяться , мы уровень Литвы, Латвии, Албании
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Plyash
1628184952
Ребята,выше головы не прыгнешь,это аксиома.Сыграли в свою силу.Угольки в глазах не помогли.
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