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    «Спартак» при Витории забил 1 гол в 3 матчах. С пенальти

    «Спартак» дома проиграл «Бенфике» (0:2) в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

    Эта игра стала третьей для Руя Витории на посту главного тренера московской команды. Ранее клуб уступил «Рубину» (0:1) и победил «Крылья Советов» (1:0) благодаря голу с пенальти.

    • Витория возглавил «Спартак» этим летом.
    • Следующий матч команда проведет 7 августа – с «Нижним Новгородом» в РПЛ.
    • Ответная встреча с «Бенфикой» – 10 августа в Лиссабоне.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:22
    Комментарии18
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      Рейтинг: +42

      SanchOo 9 минут назад

      настреляли на кубке премьера всю обойму и хватит)))

      0
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      Рейтинг: +7658

      Cleaner 38 минут назад

      С ЛЕВОГО пенальти!!!!!!!!!!!!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +88

      haxxproxx > Cleaner 36 минут назад

      Теперь эти слова будут трендом))))))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +4358

      polt 44 минуты назад

      Похоже Спартак свою норму по голам выполнил в Кубке Париматч Премьер, реализация моментов нулевая.

      1
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      Рейтинг: +28670

      oyabun 48 минут назад

      Это называется злорадство. Обычное дело для всяких Помойных ушатов и прочих Фролов. Но когда подобную травлю конкретного клуба позволяет себе редакция сайта - это уже просто мерзко.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +809

      sерж > oyabun 43 минуты назад

      констатация факта

      1
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      Рейтинг: +28670

      oyabun > sерж 42 минуты назад

      Ну конечно. Просто как раз ко времени пришлось сразу после поражения от Бенфики и с многозначным заголовком.

      2
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      Рейтинг: +335

      сутулая собака и лисы > oyabun 40 минут назад

      ну не, сайт никого не травит.
      но почему не банят чмошников, оставляющих в одной ветке по 3-10(!) однотипных провокационных комментариев, мне не понятно.

      @бомбандир, вам там нормально? деньги с рекламы ставочек исправно идут?
      а в прочем, ливнуть с этой помойки и нет проблем.

      0
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      Рейтинг: +7658

      Cleaner > oyabun 36 минут назад

      В чем ТРАВЛЯ??? Что то не так в тексте? Ошибка? Спартак забил больше одного гола? Или свой гол Спартак забил не с пенальти? Ну паршиво команда играет. Признайте это и Вам легче станет. Перестанут заговоры антиСпартаковские мерещится.

      2
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      Рейтинг: +28670

      oyabun > Cleaner 31 минуту назад

      А в чем паршиво играет? Это же с какой стороны посмотреть. Одно поражение при очень хорошей игре, одна победа при плохой, но +3 очка в копилку и это главное. А то что ЛЧ произошло - так посмотрите на свою команду, да и на остальные наши в Еврокубках. Ничуть не лучше. Но нет! Сайту надо было именно на Спартаке сакцентировать всё внимание, да еще и тогда когда огромной армии красно-белых болельщиков и без того паршиво. Чистейшей воды злорадство.

      2
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      Рейтинг: +7658

      Cleaner > oyabun 29 минут назад

      ЛЧ показала Спартаку, что главное, а что нет. Безумно носиться по полю еще не означает хорошей игры.

      2
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      Рейтинг: +365

      вальтер79 48 минут назад

      чемпионская игра))))))))))

      2
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      Рейтинг: +659

      xrrrx 49 минут назад

      вот тебе и 100 летие клуба))

      1
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      Рейтинг: +3495

      Semenycch 51 минуту назад

      С выдуманного пенальти, нужно добавить.

      5
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      Рейтинг: +237

      Ушат Помоев 54 минуты назад

      Это только начало)

      2
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      Рейтинг: +88

      haxxproxx 56 минут назад

      ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +1225

      FROL001 56 минут назад

      Один гол и тот с левого судейского пенальти. Стыдоба. Гыгыгы

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