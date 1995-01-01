«Спартак» при Витории забил 1 гол в 3 матчах. С пенальти

настреляли на кубке премьера всю обойму и хватит)))
«Спартак» дома проиграл «Бенфике» (0:2) в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Эта игра стала третьей для Руя Витории на посту главного тренера московской команды. Ранее клуб уступил «Рубину» (0:1) и победил «Крылья Советов» (1:0) благодаря голу с пенальти.
- Витория возглавил «Спартак» этим летом.
- Следующий матч команда проведет 7 августа – с «Нижним Новгородом» в РПЛ.
- Ответная встреча с «Бенфикой» – 10 августа в Лиссабоне.