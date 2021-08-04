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Лига чемпионов. «Спартак» дома проиграл «Бенфике»

4 августа 2021, 21:52
257

«Спартак» дома уступил «Бенфике» (0:2) в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Голы во втором тайме забили Рафа Силва и Жилберто.

Ответная игра команд пройдет в Лиссабоне 10 августа.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Первый матч

Спартак (Россия) – Бенфика (Португалия) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Рафа Силва, 50; Жилберто, 73.

Спартак: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Умяров, Зобнин (Игнатов, 59), Хендрикс (Понсе, 77), Бакаев (Мозес, 68), Ларссон (Крал, 77), Соболев.

Бенфика: Влаходимос, Гонсалвеш (Жилберто, 65), Отаменди, Вериссимо, Вертонген, Жоау Мариу, Вайгль, Пицци (Эвертон, 65), Гримальдо (Диас, 84), Рафа Силва (Таарабт, 83), Сеферович (Рамос, 37).

Предупреждения: Соболев, 33; Игнатов, 87 – Вертонген, 48.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Спартак Бенфика
Комментарии (257)
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1628103355
Вот Спартак проигрывает Бенфике абсолютно по делу. Завтра все кому не лень будут трещать о том, что Спартак опять обосрался в лиге чемпионов, позор. Но Спартак занял второе место в чемпионате, занял по делу. Играет с третьей командой Португалии, проигрывает без шансов. Это плохо, но это не низкий уровень Спартака и позор не Спартака, это уровень и позор всего нашего футбола. Занял бы второе место Локомотив, ЦСКА, Краснодар, кто угодно, сегодня результат был бы тот же.
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порт
1628103393
Если у кого есть гимн ЛЧ, скиньте Соболеву на телефон, пусть хоть так послушает.
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DemSerg
1628103637
Крепкие европейские клубы который год подряд ставят на место зажравшихся лимитчиков-паспортистов... Это уровень РПЛ - дно дна.
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insider_retro
1628103671
Что-то как-то не по-домашнему... Обречённо и без вариантов...
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oyabun
1628104757
Все мы надеялись на чудо. Но это больше кинематограф. Когда родная команда в каждой линии уступает в классе сопернику как минимум вдвое, то трудно надеяться на победу. Да, временами было неплохо, вспышками что то получалось и радовало глаз. Но класс соперника, техничность его игроков, четкое владение мячом и минимум брака в передачах очень сильно бросались в глаза, особенно в сравнении с игрой наших футболистов. И без толку ругать кого то из них индивидуально. Спросите лучше у Федуна и его говорливой женушки: "За счет чего вы собрались обыгрывать сильные клубы Европы? Где трансферы на усиление?!". Ответа не будет. Но тогда и нечего удивляться подобным результатам. Это во внутреннем Чемпионате мы еще как то чего то, а там - без вариантов.
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NewLife
1628104956
Внимательно пересмотрил голы - и в первом и во втором Джикия играет роль стороннего наблюдателя, неужели тренеры это не видят.
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Kokmarov
1628105363
Очень грустно. Соболев напоминает Дзюбу в худшем состоянии, только мешает, Зобнина тоже пора гнать ссаным тряпками, Джикия - мистер паника, его еще и в сборную берут зачем-то. Вроде хочется молодых добавить, но Игнатов вышел и еле ползает. Нет какого-то азарта, огня и желания играть и побеждать, хотя бы один мяч забить. Ну ладно посмотрим, что в лиге европы будет. Но как Бенфика растаскивает, а ведь это середнячок в Европе..., наши так даже думать не умеют.
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ivany4
1628105648
Вот и увидели работу Витории. Судя по сегодняшней игре, в Спартаке играть в футбол не умеют, да и не хотят. Виновных искать не надо, весь состав + замена. Такое впечатление, что игроки первый раз собрались, и в 20 раз пинают мяч. Где же некоторые комментаторы, эксперты и болельщики увидели "атакующую комбинационную игру", которую ставит Витория? Только с такими командами и проверяется состояние и умение команды. На сегодня, все очень сыро и выглядит безнадежно. Видимо выводы после кубка париматч сделаны неверные. Посмотрим какие выводы будут сделаны после сегодняшнего матча.
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Fusballer
1628105950
Всё идёт по плану. Как сказал классик: задачи выхода не было.
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zigbert
1628151081
Проиграли по делу. Бенфика заметно выше классом. Бросается в глаза прежде всего в подходе организации позиционных атак команд. У Спартака они выглядят натужно с большими трудностями преодоления обороны соперника. Бенфика же очень умело, с помощью искусных передач, легко преодолевает даже превосходящую численностью оборону. Нет смысла обвинять игроков -это наш уровень.
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