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    Лига чемпионов. «Спартак» дома проиграл «Бенфике»

    «Спартак» дома уступил «Бенфике» (0:2) в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

    Голы во втором тайме забили Рафа Силва и Жилберто.

    Ответная игра команд пройдет в Лиссабоне 10 августа.

    Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Первый матч

    Спартак (Россия) – Бенфика (Португалия) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Рафа Силва, 50; Жилберто, 73.

    Спартак: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Умяров, Зобнин (Игнатов, 59), Хендрикс (Понсе, 77), Бакаев (Мозес, 68), Ларссон (Крал, 77), Соболев.

    Бенфика: Влаходимос, Гонсалвеш (Жилберто, 65), Отаменди, Вериссимо, Вертонген, Жоау Мариу, Вайгль, Пицци (Эвертон, 65), Гримальдо (Диас, 84), Рафа Силва (Таарабт, 83), Сеферович (Рамос, 37).

    Предупреждения: Соболев, 33; Игнатов, 87 – Вертонген, 48.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:52
    Комментарии183
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      Рейтинг: +754

      Taps 11 минут назад

      Жалкое зрелище этот спартак !

      2
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      Рейтинг: +943

      Серёга Краснодарский 12 минут назад

      Парни кого посове уете из Спартака в сборную? Я только воротник вторым или третьим

      0
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      Рейтинг: +42

      SanchOo 14 минут назад

      это вам не рпл! ))

      2
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      Рейтинг: +1072

      ДяДь ПашА 18 минут назад

      Бенфика конечно очень сильна.Вопросов нет Такую Бенфику нам не пройти.

      1
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      Рейтинг: +7064

      playsh 18 минут назад

      Зарема просила передать - будете критиковать и ругаться,Спартак на ответную игру в Лиссабон не поедет.Прошу потише...Вот как-то так.

      1
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      ...
      Рейтинг: +11244

      ilichkadr > playsh 19 минут назад

      Сашок, неужели Зарема денег на билеты не даст?

      2
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      Рейтинг: +7064

      playsh > ilichkadr 14 минут назад

      Привет,Витя.Да вот сижу и сам себя развлекаю,одна отрицаловка сегодня - хочу положительных эмоций.Под водовку,конечно.

      1
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      Рейтинг: +11244

      ilichkadr > playsh 11 минут назад

      Привет, Саша. Ну, хоть так можно порадоваться. Альтернативу расслабухи пока не изобрели...................

      0
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      Рейтинг: +7064

      playsh > ilichkadr 8 минут назад

      Ты прав,хлеб с маслом исчезнут - водка никогда.

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      Рейтинг: +147

      Sancho010365 19 минут назад

      Наконец то Спартак кончил! Ничего не меняется, я в шоке. Мне хватило посмотреть честно даже не полностью 1 тайм при счёте 0:0. Какая там равная игра. В 1 тайме могли штуки 3 отгрести, я понял что приехали. Подождите, Сочи следующие, а там и Рубин подтянется. Ребята это дно. Не раз говорю, профессионального футбола в России нет!

      0
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      Рейтинг: +11244

      ilichkadr > Sancho010365 15 минут назад

      Не, как говорил А.И. Лукьянов "Кончил, не кончил - три минуты". Так что соблюдайте регламент...........

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      Рейтинг: +13762

      Garrincha58 20 минут назад

      Соболеву советую поставить рингтон на звонок телефона и слушай и наслаждайся гимном ЛЧ вот как то так

      1
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      Рейтинг: +9442

      alex1951 22 минуты назад

      А хочэтэ не смэшную шутковину про сраный,обосраный русфутбол?
      ...Сталин смотрит :Спартак -- Бенфика ...и говорит..
      Если бы ,ви мудаки прислющались чьто вам писал alex1951 накануне,
      ви бы щас Шампанское пили ! А так ,ви ...говно ...вас нюжно пах-пах))))

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      Рейтинг: +1556

      Lenin26 23 минуты назад

      Спартак играл с полной самоотдачей,ребята молодцы,но объективно Бенфика была сильнее и мастеровитей,больше всех понравился Умяров,шикарные отборы делал,к сожалению не разделяю мнение комментаторов не посыпать голову пеплом,по большому счёту Спартак уходит в ЛЕ,в Португалии победить будет нереально .

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      Рейтинг: +13762

      Garrincha58 24 минуты назад

      ребята забудьте, что есть такой турнир ЛЧ это не для наших недокоманд наш футбол лет 10 как мёртв своими всякими лимитами и огромными зарплатами эти горе функционеры убили клубный футбол в стране надолго и почти безвозвратно

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