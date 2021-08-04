Лига чемпионов. «Спартак» дома проиграл «Бенфике»

«Спартак» дома уступил «Бенфике» (0:2) в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Голы во втором тайме забили Рафа Силва и Жилберто.
Ответная игра команд пройдет в Лиссабоне 10 августа.
Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Первый матч
Спартак (Россия) – Бенфика (Португалия) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Рафа Силва, 50; Жилберто, 73.
Спартак: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Умяров, Зобнин (Игнатов, 59), Хендрикс (Понсе, 77), Бакаев (Мозес, 68), Ларссон (Крал, 77), Соболев.
Бенфика: Влаходимос, Гонсалвеш (Жилберто, 65), Отаменди, Вериссимо, Вертонген, Жоау Мариу, Вайгль, Пицци (Эвертон, 65), Гримальдо (Диас, 84), Рафа Силва (Таарабт, 83), Сеферович (Рамос, 37).
Предупреждения: Соболев, 33; Игнатов, 87 – Вертонген, 48.