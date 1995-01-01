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    «Динамо» продало Кардозу в «Кайсериспор» за 400 тысяч

    Португальский форвард «Динамо» Мигел Кардозу перешел в турецкий «Кайсериспор». Москвичи получат 400 тысяч евро.

    В прошлом сезоне Кардозу был арендован португальским «Белененсешом».

    • Кардозу принадлежал «Динамо» с 2018 года.
    • Помимо «Белененсеша», Кардозу отправляли в аренду в «Тамбов».
    • Трофеев в карьере игрока нет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13741

      Garrincha58 1 час назад

      интересно за сколько они его купили ну не за 400 же наверняка больше а теперь наконец то избавились вот так наши все буквально российские команды привыкли тратить не свои деньги а если бы убрали бюджетные бабки то они бы давно научились тратить по своим доходам Динамо это вообще первые в РПЛ транжиры, а толку нет уже с прошлого века

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