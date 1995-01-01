«Динамо» продало Кардозу в «Кайсериспор» за 400 тысяч

интересно за сколько они его купили ну не за 400 же наверняка больше а теперь наконец то избавились вот так наши все буквально российские команды привыкли тратить не свои деньги а если бы убрали бюджетные бабки то они бы давно научились тратить по своим доходам Динамо это вообще первые в РПЛ транжиры, а толку нет уже с прошлого века
Португальский форвард «Динамо» Мигел Кардозу перешел в турецкий «Кайсериспор». Москвичи получат 400 тысяч евро.
В прошлом сезоне Кардозу был арендован португальским «Белененсешом».
- Кардозу принадлежал «Динамо» с 2018 года.
- Помимо «Белененсеша», Кардозу отправляли в аренду в «Тамбов».
- Трофеев в карьере игрока нет.