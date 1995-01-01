Витория: «Спартак» рвется в бой и полон сил»

Спартак, как и любой клуб в России в бой может рваться только в России, ибо в еврокубках, достойно себя показали только два клуба это ЦСКА и зенит и то при царе горохе) в последние лет 15 это днище
Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой».
«Нам предстоит игра за выход в Лигу чемпионов. Матч будет сложным. Нам будет противостоять хороший и сильный соперник. Это самый сильный соперник, который мог нам достаться. Но жребий пал таким образом.
Команда рвется бой, полна сил, ребята полны амбиций. Мы сделали все, чтобы подготовиться к этой игре лучшим образом», – сказал Витория.
- Матч «Спартак» – «Бенфика» пройдет в Москве в среду, 4 августа.
- Начало – в 20.00 мск.
Промес, Джикия и Мозес могут пропустить матч с «Бенфикой»