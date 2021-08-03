Витория: «Спартак» рвется в бой и полон сил»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«Нам предстоит игра за выход в Лигу чемпионов. Матч будет сложным. Нам будет противостоять хороший и сильный соперник. Это самый сильный соперник, который мог нам достаться. Но жребий пал таким образом.

Команда рвется бой, полна сил, ребята полны амбиций. Мы сделали все, чтобы подготовиться к этой игре лучшим образом», – сказал Витория.

Матч «Спартак» – «Бенфика» пройдет в Москве в среду, 4 августа.

Начало – в 20.00 мск.

Промес, Джикия и Мозес могут пропустить матч с «Бенфикой»