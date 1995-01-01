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    Витория: «Спартак» рвется в бой и полон сил»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой».

    «Нам предстоит игра за выход в Лигу чемпионов. Матч будет сложным. Нам будет противостоять хороший и сильный соперник. Это самый сильный соперник, который мог нам достаться. Но жребий пал таким образом.

    Команда рвется бой, полна сил, ребята полны амбиций. Мы сделали все, чтобы подготовиться к этой игре лучшим образом», – сказал Витория.

    • Матч «Спартак» – «Бенфика» пройдет в Москве в среду, 4 августа.
    • Начало – в 20.00 мск.

    Промес, Джикия и Мозес могут пропустить матч с «Бенфикой»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:36
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2319

      BlackMurder 28 минут назад

      Спартак, как и любой клуб в России в бой может рваться только в России, ибо в еврокубках, достойно себя показали только два клуба это ЦСКА и зенит и то при царе горохе) в последние лет 15 это днище

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      Рейтинг: +233

      Ушат Помоев 35 минут назад

      Завтра посмотрим как они рвутся.....

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      Рейтинг: +19601

      vladimir-7 56 минут назад

      Руй получил пи***лей от Заремы и запел теперь по другому. Сам просил,
      чтобы жребий пал на Бенфику, вот и получай её и выигрывай.

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