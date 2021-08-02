«Локомотив» сравнил инсайдеров с собакой, лающей на поезд

"Этот поезд в огне, И нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, И нам некуда больше бежать..."
«Локомотив» пошутил над журналистами и инсайдерами, отреагировав на новость о распродаже лидеров клуба и возможном уходе Марко Николича с поста главного тренера команды.
«Всем «инсайдерами» и «источникам» посвящается», – подписала видео пресс-служба клуба.
- Сообщалось, что сменить главного тренера в «Локо» хотят Ральф Рангник и Томас Цорн.
- «Локомотив» в 2-х стартовых турах РПЛ одержал 2 победы.
Всем «инсайдерам» и «источникам» посвящается pic.twitter.com/oON5ZbaLyj— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 2, 2021