«Локомотив» сравнил инсайдеров с собакой, лающей на поезд

«Локомотив» пошутил над журналистами и инсайдерами, отреагировав на новость о распродаже лидеров клуба и возможном уходе Марко Николича с поста главного тренера команды.

«Всем «инсайдерами» и «источникам» посвящается», – подписала видео пресс-служба клуба.