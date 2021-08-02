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    «Локомотив» сравнил инсайдеров с собакой, лающей на поезд

    «Локомотив» пошутил над журналистами и инсайдерами, отреагировав на новость о распродаже лидеров клуба и возможном уходе Марко Николича с поста главного тренера команды.

    «Всем «инсайдерами» и «источникам» посвящается», – подписала видео пресс-служба клуба.

    • Сообщалось, что сменить главного тренера в «Локо» хотят Ральф Рангник и Томас Цорн.
    • «Локомотив» в 2-х стартовых турах РПЛ одержал 2 победы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 16:27
    Комментарии8
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      Рейтинг: +520

      99-й 4 минуты назад

      "Этот поезд в огне, И нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, И нам некуда больше бежать..."

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      Рейтинг: +1548

      кто там 6 минут назад

      Шнобеля обидели, как не хорошо)

      0
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      Рейтинг: +2184

      FRZZ 38 минут назад

      Пресс-служба Локомотива если знала бы древнюю восточную поговорку, то написали бы так: Собака лает, а караван идёт.

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      Рейтинг: +21053

      bset 41 минуту назад

      Ну уход Крыховяка уже налаяли)) Что толку винить "инсайдеров", если их "инсайд" сбывается?)

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      Рейтинг: +21153

      DOCTOR PENALTY 48 минут назад

      А куда идёт поезд?..(((

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      Рейтинг: +3392

      Алехсбургер. 57 минут назад

      В Германию повезли...

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      Рейтинг: +19588

      vladimir-7 1 час назад

      Они, действительно, как псы бездомные, дворняжки.

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      Рейтинг: +28

      Der Valdi 1 час назад

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