Ловрен – о Карпине: «Хороший тренер. Сборная России нуждалась в изменениях после Евро»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (4:2) и высказался о новом главном тренере сборной России Валерии Карпине.

– «Ростов» по счету дважды вплотную подбирался к «Зениту». Не переживали в эти моменты за итоговый результат?

– Никакой паники мы не испытывали. Чувствовали уверенность в себе, в своих силах. Когда счет стал 2:1, знали, что можем забить еще. Поэтому никаких мыслей, что упустим победу или проиграем, не было.

– Вы играли в «Ростове» против нового главного тренера сборной России Валерия Карпина, который свой первый матч в этом качестве проведет против вас и сборной Хорватии. Что скажете по этому поводу?

– Валерий Карпин на самом деле хороший тренер. Знаю, что сборная России нуждалась в изменениях после не самого лучшего результата на Евро. Думаю, что 1 сентября всех ждет сложная и интересная игра.