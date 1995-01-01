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    Ловрен – о Карпине: «Хороший тренер. Сборная России нуждалась в изменениях после Евро»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (4:2) и высказался о новом главном тренере сборной России Валерии Карпине.

    – «Ростов» по счету дважды вплотную подбирался к «Зениту». Не переживали в эти моменты за итоговый результат?

    – Никакой паники мы не испытывали. Чувствовали уверенность в себе, в своих силах. Когда счет стал 2:1, знали, что можем забить еще. Поэтому никаких мыслей, что упустим победу или проиграем, не было.

    – Вы играли в «Ростове» против нового главного тренера сборной России Валерия Карпина, который свой первый матч в этом качестве проведет против вас и сборной Хорватии. Что скажете по этому поводу?

    – Валерий Карпин на самом деле хороший тренер. Знаю, что сборная России нуждалась в изменениях после не самого лучшего результата на Евро. Думаю, что 1 сентября всех ждет сложная и интересная игра.

    • Карпин возглавил сборную 26 июля.
    • Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.
    • Он будет совмещать работу в сборной с работой в «Ростове».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:03
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3392

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Давай ты и в сборной пенальти привезёшь,как обычно.

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      Рейтинг: +7572

      Cleaner 2 часа назад

      А будут ли изменения в сборной с приходом Карпина? Ему не до сборной. Соберет тех, кто был и доиграет оставшиеся матчи как получится. Других вариантов у него НЕТ!

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      Рейтинг: +24407

      Боцман59rus 2 часа назад

      - мне так думается, что Ростов нуждается в изменениях

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      Рейтинг: +7572

      Cleaner > Боцман59rus 2 часа назад

      В смене тренера? Этот не тянет?..)))

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      Рейтинг: +24407

      Боцман59rus > Cleaner 2 часа назад

      -вопрос философский.
      Вроде тянет, но куда?

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