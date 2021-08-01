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  • «Профессор Кокорин». «Фиорентина» выпустила обучающий ролик с россиянином

«Профессор Кокорин». «Фиорентина» выпустила обучающий ролик с россиянином

1 августа 2021, 16:59
12

Пресс-служба «Фиорентины» выпустила обучающий ролик на тему ударов с лета и ножницами. Лектор – форвард Александр Кокорин.

Ведущий называл россиянина профессором.

  • На этой неделе Кокорин забил первый гол за «Фиорентину» – в товарищеском матче с «Левико Терме» (9:0) из итальянской Серии D.
  • В январе он перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор Кокорин принял участие только в 4 официальных матчах.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Фиорентина» – о продаже Кокорина: «Тренерский штаб рассчитывает на него»

Источник: твиттер «Фиорентины»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (12)
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Алехсбургер.
1627827166
"Профессор". нормальное погоняло.
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111Hunter111
1627827313
А ударом стулом в обучении профессора нет?
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jek718875
1627829279
Если КОКОРИН профессор, то его корифан МАМАЕВ доцент
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Хейтер Аларм
1627830168
Угорают над Саней во всю))
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FCSpartakM
1627834249
ролик обучает детей не поступать как дядя коко
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portero
1627835420
Как не работая заключать выгодные контракты..
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Plyash
1627859107
Какое убожество - так свои ходули растопыривать.А як мышца лопнет...Над ним потешаются,а он заглатывает.
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Soccerdealer63
1627889480
Ну...во-первых, это НИКАКОЙ НЕ "ОБУЧАЮЩИЙ РОЛИК". Это - дешёвая поделка " с руки на камеру"...может быть, даже - на телефон...безо всякого сценария и студийного редактиоания... Сгятая, скорее всего,самим Шуриком и парой его итальянскихсобутыльников... Во-вторых... А во вторых... очень всё печально... Кокорину уже тридцатник? Он очень плохо говорит по английски... Точнее - он...ВООБЩЕ ОЧЕНО ПЛОХО ФОРМУЛИРУЕТ "СВОИ МЫСЛИ"...Очевидно - и на русском тоже... Кокорин - типичный "продукт" современной России - "узкий специалист", заточенный на что-то одно, за времеено неплохие бабки. Он проссто НЕУЧ. По сути он остался ребёнком... Уже прошедшим "мильёны долларов" и тюрягу... Чудище, которое в ближайшей перспективе ждут большие жизненные проблемы. Но самое печальное не в этом.... У нас в стране...ВООБЩЕ НЕТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ! И в футболе в том числе! Такими, как Кокорин,"детьми"...надо РУКОВОДИТЬ, А НЕ "ВЫЖИВАТЬ ИЗ НИХ "СОК", ПОКА ОНИ СВЕЖИ И ПРИЯТН ПАХНУТ! После чего ... их выкинут на помойку, вытерев перед тим о них ноги... Кокорин ещё совесм недавно был самым талантливым игроком в РФ! Он и сегодня ещё мог бы шороху навождиь и в клубе и в сборной! КТО, БЛ...........................Ь, У НАС В СТРАНЕ СПОСОБЕН РЕШИТЬ ТАКУЮ СЛОЖНУЮ ЗАДАЧУ: ЗАСТАВИТЬ КОКОРИНА ТРЕНИРОВАТЬСЯ И ИГРАТЬ, КАК УМЕЕТ?)))
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zigbert
1627904747
В игре надо показывать свое мастерство а не в этих роликах.
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Hektor 84
1628111144
Лентяй кокошка
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