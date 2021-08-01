«Профессор Кокорин». «Фиорентина» выпустила обучающий ролик с россиянином

Коко - авторитет. В натуре.
Похоже, в Фиорентине он уже "на положении". Короновать будут, если какая нить с...ка предъяву не кинет.
Пресс-служба «Фиорентины» выпустила обучающий ролик на тему ударов с лета и ножницами. Лектор – форвард Александр Кокорин.
Ведущий называл россиянина профессором.
- На этой неделе Кокорин забил первый гол за «Фиорентину» – в товарищеском матче с «Левико Терме» (9:0) из итальянской Серии D.
- В январе он перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор Кокорин принял участие только в 4 официальных матчах.
FIORENTINA LESSONS ⚜️Professor Kokorin: Tiro al Volo – Volleying #ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/A5og6wHR3I— ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 1, 2021
«Фиорентина» – о продаже Кокорина: «Тренерский штаб рассчитывает на него»