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    «Профессор Кокорин». «Фиорентина» выпустила обучающий ролик с россиянином

    Пресс-служба «Фиорентины» выпустила обучающий ролик на тему ударов с лета и ножницами. Лектор – форвард Александр Кокорин.

    Ведущий называл россиянина профессором.

    • На этой неделе Кокорин забил первый гол за «Фиорентину» – в товарищеском матче с «Левико Терме» (9:0) из итальянской Серии D.
    • В январе он перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор Кокорин принял участие только в 4 официальных матчах.

    «Фиорентина» – о продаже Кокорина: «Тренерский штаб рассчитывает на него»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Фиорентины»

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2820

      Дедуктор 10 минут назад

      Коко - авторитет. В натуре.
      Похоже, в Фиорентине он уже "на положении". Короновать будут, если какая нить с...ка предъяву не кинет.

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      Рейтинг: +1161

      Хейтер Аларм 13 минут назад

      Угорают над Саней во всю))

      0
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      Рейтинг: +702

      SuperNils 18 минут назад

      Хоспадде, какой же он корявый....

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      Рейтинг: +106

      jek718875 28 минут назад

      Если КОКОРИН профессор, то его корифан МАМАЕВ доцент

      0
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      Рейтинг: +12651

      Persona_non_Grata > jek718875 15 минут назад

      " А что, профессор не приехал? Доцент приехал! " ( хф Джентльмены удачи ) В данном случае наоборот - приехал профессор , а доцент видимо невыездной )))

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      Рейтинг: +308

      111Hunter111 1 час назад

      А ударом стулом в обучении профессора нет?

      2
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      Рейтинг: +2675

      Питерский князь > 111Hunter111 34 минуты назад

      10 стульев + 50 бутылок шахпанского.
      Это будет курс.
      =)))
      А, и одного депутата.
      =)))

      0
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      Рейтинг: +3382

      Алехсбургер. 1 час назад

      "Профессор".
      нормальное погоняло.

      2
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      Рейтинг: +1552

      DMитрий 1 час назад

      Профессор химии. Может смешивать и пить. Все остальное хобби.

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