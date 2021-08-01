«Профессор Кокорин». «Фиорентина» выпустила обучающий ролик с россиянином

Пресс-служба «Фиорентины» выпустила обучающий ролик на тему ударов с лета и ножницами. Лектор – форвард Александр Кокорин.
Ведущий называл россиянина профессором.
- На этой неделе Кокорин забил первый гол за «Фиорентину» – в товарищеском матче с «Левико Терме» (9:0) из итальянской Серии D.
- В январе он перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор Кокорин принял участие только в 4 официальных матчах.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
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Источник: твиттер «Фиорентины»