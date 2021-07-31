Вылетевший с «Шальке» во вторую Бундеслигу форвард Хопп может перейти в «Арсенал» или «Эвертон»

Нападающий «Шальке» Мэттью Хопп вскоре может сменить вторую Бундеслигу на АПЛ. К нему есть интерес со стороны «Арсенала» и «Эвертона».
1 августа Хопп со сборной США сыграет против Мексики в финале Золотого кубка КОНКАКАФ.
- «Шальке» вместе с Хоппом в прошлом сезоне вылетел из Бундеслиги.
- 20-летний американец стоит 4,5 миллиона евро.
- В прошлом сезоне Бундеслиги Хопп провел 22 матча, забил 6 голов, сделал результативный пас.
Источник: твиттер Гранта Валя
Американский футбольный журналист, автор собственного подкаста. Аудитория - более 839 тысяч подписчиков.