Вылетевший с «Шальке» во вторую Бундеслигу форвард Хопп может перейти в «Арсенал» или «Эвертон»

Нападающий «Шальке» Мэттью Хопп вскоре может сменить вторую Бундеслигу на АПЛ. К нему есть интерес со стороны «Арсенала» и «Эвертона».

1 августа Хопп со сборной США сыграет против Мексики в финале Золотого кубка КОНКАКАФ.