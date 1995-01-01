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    Вылетевший с «Шальке» во вторую Бундеслигу форвард Хопп может перейти в «Арсенал» или «Эвертон»

    Нападающий «Шальке» Мэттью Хопп вскоре может сменить вторую Бундеслигу на АПЛ. К нему есть интерес со стороны «Арсенала» и «Эвертона».

    1 августа Хопп со сборной США сыграет против Мексики в финале Золотого кубка КОНКАКАФ.

    • «Шальке» вместе с Хоппом в прошлом сезоне вылетел из Бундеслиги.
    • 20-летний американец стоит 4,5 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне Бундеслиги Хопп провел 22 матча, забил 6 голов, сделал результативный пас.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Гранта Валя

    Американский футбольный журналист, автор собственного подкаста. Аудитория - более 839 тысяч подписчиков.

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