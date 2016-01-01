Соболев – автор первого официального гола «Спартака» при Витории

В эти минуты проходит матч второго тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком». На 68-й минуте с пенальти забил форвард гостей Александр Соболев.

Это первый гол для «Спартака» в официальных матчах при главном тренер Руе Витории.