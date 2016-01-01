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    Соболев – автор первого официального гола «Спартака» при Витории

    В эти минуты проходит матч второго тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком». На 68-й минуте с пенальти забил форвард гостей Александр Соболев.

    Это первый гол для «Спартака» в официальных матчах при главном тренер Руе Витории.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Самаре.
    • В случае победы «Спартак» поднимется на 9-е место.
    • «Крылья Советов» в 1-м туре уступили «Ахмату».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:36
    Комментарии4
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      Рейтинг: +7426

      Cleaner 5 минут назад

      И этот первый официальный гол вышел с душком. После неочевидного пенальти. Игры рукой не видели ДАЖЕ игроки Спартака. Для них этот пенальти тоже стал неожиданностью.

      0
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      Рейтинг: +466

      ПалкоВводецъ 37 минут назад

      Этот деревянный дельфин только пенальти может пробивать и падать в штрафной. Стыдоба, а не игрок.

      1
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      Рейтинг: +1493

      Decorhome 42 минуты назад

      С почином

      0
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      Рейтинг: +2315

      Ruryu 1 час назад

      War,убивает футбол. Хоть и болею за Спартак,но пендель пипец притянутый

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