Соболев – автор первого официального гола «Спартака» при Витории

И этот первый официальный гол вышел с душком. После неочевидного пенальти. Игры рукой не видели ДАЖЕ игроки Спартака. Для них этот пенальти тоже стал неожиданностью.
В эти минуты проходит матч второго тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком». На 68-й минуте с пенальти забил форвард гостей Александр Соболев.
Это первый гол для «Спартака» в официальных матчах при главном тренер Руе Витории.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Самаре.
- В случае победы «Спартак» поднимется на 9-е место.
- «Крылья Советов» в 1-м туре уступили «Ахмату».