«Фиорентина»: «У Кокорина нет травмы. Он занимался отдельно, но для него это нормально»

В пресс-службе «Фиорентины» объяснили, почему нападающий Александр Кокорин тренируется отдельно от команды.

«Травмы у Кокорина нет. Да, он занимался отдельно, но это его нормальная тренировочная программа. Думаю, он будет доступен для товарищеского матча, но нужно подождать.

Продажа Кокорина? У нас нет никаких комментариев по этому поводу. Пресс-службе об этом ничего не известно», – сказал Ди Франческо.

В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.

С тех пор он принял участие только в 4 официальных матчах.

Форвард из-за повреждений пропустил 12 игр.

«Матч ТВ»: «Фиорентина» готова продать Кокорина в «Сочи» за 4,5 миллиона