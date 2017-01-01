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    «Фиорентина»: «У Кокорина нет травмы. Он занимался отдельно, но для него это нормально»

    В пресс-службе «Фиорентины» объяснили, почему нападающий Александр Кокорин тренируется отдельно от команды.

    «Травмы у Кокорина нет. Да, он занимался отдельно, но это его нормальная тренировочная программа. Думаю, он будет доступен для товарищеского матча, но нужно подождать.

    Продажа Кокорина? У нас нет никаких комментариев по этому поводу. Пресс-службе об этом ничего не известно», – сказал Ди Франческо.

    • В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он принял участие только в 4 официальных матчах.
    • Форвард из-за повреждений пропустил 12 игр.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 16:44
    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +20681

      slavutiq70 28 минут назад

      Коко самая большая афёра в нашем футболе в 21 веке , распиаренный выше крыши а по сути футболист среднего уровня даже для нашего чемпионата,,,

      0
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    • ...
      Рейтинг: +521

      стоп кран 53 минуты назад

      Он занимался отдельно, но для него это нормально»======А че так ? Все боятся его удара стулом ? )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +515

      99-й 1 час назад

      «Фиорентина»: «У Кокорина нет травмы. Он занимается х**ней, но для него это нормально»

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1107

      Стаz 1 час назад

      У него просто отдельные упражнения, он стульями машет

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5510

      порт 1 час назад

      Изолирован от основного состава, что бы не травмировать их психику.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7374

      Cleaner 1 час назад

      4,5 миллиона евро за четыре игры! Кокорин стоит дороже Месси, Роналду и Мбаппе вместе взятых!

      0
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      Рейтинг: +6042

      Fusballer 1 час назад

      В этом сезоне Кокоша станет лучшим бомбардиром серии А. Скиньте!

      0
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      Рейтинг: +96

      jek718875 1 час назад

      После сообщения пресс-службы, цена на КОКУ подскочила до 9 млн.

      0
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      Рейтинг: +19514

      vladimir-7 1 час назад

      Ну, наконец-то, Ди Франческо всё разъяснил по поводу Кокорина, а то
      такая огромная очередь собралась на покупку игрока, что дело дошло
      до драк, пришлось везде вызывать полицию.

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