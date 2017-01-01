«Фиорентина»: «У Кокорина нет травмы. Он занимался отдельно, но для него это нормально»

Коко самая большая афёра в нашем футболе в 21 веке , распиаренный выше крыши а по сути футболист среднего уровня даже для нашего чемпионата,,,
В пресс-службе «Фиорентины» объяснили, почему нападающий Александр Кокорин тренируется отдельно от команды.
«Травмы у Кокорина нет. Да, он занимался отдельно, но это его нормальная тренировочная программа. Думаю, он будет доступен для товарищеского матча, но нужно подождать.
Продажа Кокорина? У нас нет никаких комментариев по этому поводу. Пресс-службе об этом ничего не известно», – сказал Ди Франческо.
- В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он принял участие только в 4 официальных матчах.
- Форвард из-за повреждений пропустил 12 игр.
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