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  • «Фиорентина»: «У Кокорина нет травмы. Он занимался отдельно, но для него это нормально»

«Фиорентина»: «У Кокорина нет травмы. Он занимался отдельно, но для него это нормально»

29 июля 2021, 16:44
8

В пресс-службе «Фиорентины» объяснили, почему нападающий Александр Кокорин тренируется отдельно от команды.

«Травмы у Кокорина нет. Да, он занимался отдельно, но это его нормальная тренировочная программа. Думаю, он будет доступен для товарищеского матча, но нужно подождать.

Продажа Кокорина? У нас нет никаких комментариев по этому поводу. Пресс-службе об этом ничего не известно», – сказал Ди Франческо.

  • В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он принял участие только в 4 официальных матчах.
  • Форвард из-за повреждений пропустил 12 игр.

«Матч ТВ»: «Фиорентина» готова продать Кокорина в «Сочи» за 4,5 миллиона

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (8)
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vladimir-7
1627566888
Ну, наконец-то, Ди Франческо всё разъяснил по поводу Кокорина, а то такая огромная очередь собралась на покупку игрока, что дело дошло до драк, пришлось везде вызывать полицию.
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jek718875
1627566918
После сообщения пресс-службы, цена на КОКУ подскочила до 9 млн.
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Fusballer
1627567348
В этом сезоне Кокоша станет лучшим бомбардиром серии А. Скиньте!
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порт
1627568499
Изолирован от основного состава, что бы не травмировать их психику.
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Стаz
1627568594
У него просто отдельные упражнения, он стульями машет
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99-й
1627569576
«Фиорентина»: «У Кокорина нет травмы. Он занимается х**ней, но для него это нормально»
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slavа0508
1627571575
Коко самая большая афёра в нашем футболе в 21 веке , распиаренный выше крыши а по сути футболист среднего уровня даже для нашего чемпионата,,,
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ItalianFootball
1627628194
Перегар видимо остальным мешает. Ну эт нормально.
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