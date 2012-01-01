«Аталанта» вступила в переговоры по Демиралу. Защитника «Ювентуса» хочет Гасперини

Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал может перейти в «Аталанту».

В 23-летнем игроке заинтересован главный тренер клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини. «Аталанта» начала переговоры с агентами Демирала.

Ранее сообщалось, что «Юве» хочет продать турка.