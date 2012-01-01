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    «Аталанта» вступила в переговоры по Демиралу. Защитника «Ювентуса» хочет Гасперини

    Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал может перейти в «Аталанту».

    В 23-летнем игроке заинтересован главный тренер клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини. «Аталанта» начала переговоры с агентами Демирала.

    Ранее сообщалось, что «Юве» хочет продать турка.

    • Рыночная цена Демирала – 28 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Серии А он провел 15 матчей, сделав 1 ассист.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2177

      FRZZ 3 часа назад

      В этом сезоне Итальянский чемпионат будет интересным, Аталанта усиливается, Моур будет стараться с Ромой , Ювентус попытается вернуть себе чемпионский титул.

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