«Барселона» хотела купить Саншеша и Ромеро. Куман от них отказался

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заблокировал два трансфера.

Руководство каталонского клуба хотело приобрести защитника «Аталанты» Кристиана Ромеро и полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша. Куман отказался от обоих, посчитав, что они не усилят состав команды.