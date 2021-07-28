«Барселона» хотела купить Саншеша и Ромеро. Куман от них отказался

Пройдёт немного времени и от КУМАНА откажутся
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заблокировал два трансфера.
Руководство каталонского клуба хотело приобрести защитника «Аталанты» Кристиана Ромеро и полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша. Куман отказался от обоих, посчитав, что они не усилят состав команды.
- Рыночная стоимость Ромеро – 35 миллионов евро. В прошлом сезоне Серии А он провел 31 матч: 2 гола и 2 ассиста.
- Стоимость Саншеша – 30 миллионов. На его счету 1 гол и 3 ассиста в 23 матчах Лиги 1.