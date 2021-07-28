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    «Барселона» хотела купить Саншеша и Ромеро. Куман от них отказался

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заблокировал два трансфера.

    Руководство каталонского клуба хотело приобрести защитника «Аталанты» Кристиана Ромеро и полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша. Куман отказался от обоих, посчитав, что они не усилят состав команды.

    • Рыночная стоимость Ромеро – 35 миллионов евро. В прошлом сезоне Серии А он провел 31 матч: 2 гола и 2 ассиста.
    • Стоимость Саншеша – 30 миллионов. На его счету 1 гол и 3 ассиста в 23 матчах Лиги 1.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 12:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +94

      jek718875 1 час назад

      Пройдёт немного времени и от КУМАНА откажутся

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