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    Нобоа отдал девять передач под удар в матче с «Нижним Новгородом». Больше всех в РПЛ за последний год

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа отдал девять передач под удар в матче 1-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (0:1).

    Это лучший результат в лиге за последний год. Последний игрок, отдавший больше передач под удар в матче РПЛ – игрок «Арсенала» Кингс Кангва в игре с «Химками» в августе 2020 года (10).

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    Источник: Opta

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8481

      житель СПб 22 минуты назад

      Вот. думаю, зря Нобоа из Зенита отдали! Отличный игрок.

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