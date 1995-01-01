Нобоа отдал девять передач под удар в матче с «Нижним Новгородом». Больше всех в РПЛ за последний год

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа отдал девять передач под удар в матче 1-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (0:1).

Это лучший результат в лиге за последний год. Последний игрок, отдавший больше передач под удар в матче РПЛ – игрок «Арсенала» Кингс Кангва в игре с «Химками» в августе 2020 года (10).