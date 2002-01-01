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    Деспотович: «У меня ни с кем из защитников РПЛ нет проблем. Я очень крутой. Я очень талантливый»

    Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович поговорил о своих качествах. Он считает себя крутым.

    «У меня ни с кем из защитников РПЛ нет проблем. Я очень крутой. Я всегда был очень талантливым игроком, но у меня всегда были проблемы с руководством.

    Лучше ли я Артема Дзюбы? Если бы я играл в «Зените», тоже бы забивал по 20 голов за сезон», – считает серб.

    • Деспотович ранее рассказал, что ему помешало оказаться в мадридском «Реале».
    • 29-летний Деспотович играет в России с 2018 года.
    • До этого он дважды брал КПЛ с «Астаной».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 16:51
    Комментарии5
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      Рейтинг: +518

      стоп кран 51 минуту назад

      Хмм...Где то он прав...Ему бы клуб получше, чтобы партнеры были качественне, думаю там бы он развернулся по полной.
      Что касается его слов ...Нескромно, ------но, как говорится ----Скромность - прямой путь к неизвестности.
      Парень хочет напомнить о себе.А забивала он хороший.Точно, не хуже Зюбы )))

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      Рейтинг: +11137

      ilichkadr 1 час назад

      Остапа понесло.

      1
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      Рейтинг: +1840

      kvm 1 час назад

      очередное чучело...

      1
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      Рейтинг: +1485

      lek! 1 час назад

      Тут COVID 19 добрался до мозгов .

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      Рейтинг: +5928

      Fusballer > lek! 46 минут назад

      Может вакцина.

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