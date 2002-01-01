Деспотович: «У меня ни с кем из защитников РПЛ нет проблем. Я очень крутой. Я очень талантливый»

Хмм...Где то он прав...Ему бы клуб получше, чтобы партнеры были качественне, думаю там бы он развернулся по полной.
Что касается его слов ...Нескромно, ------но, как говорится ----Скромность - прямой путь к неизвестности.
Парень хочет напомнить о себе.А забивала он хороший.Точно, не хуже Зюбы )))
Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович поговорил о своих качествах. Он считает себя крутым.
«У меня ни с кем из защитников РПЛ нет проблем. Я очень крутой. Я всегда был очень талантливым игроком, но у меня всегда были проблемы с руководством.
Лучше ли я Артема Дзюбы? Если бы я играл в «Зените», тоже бы забивал по 20 голов за сезон», – считает серб.