Деспотович: «У меня ни с кем из защитников РПЛ нет проблем. Я очень крутой. Я очень талантливый»

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович поговорил о своих качествах. Он считает себя крутым.

«У меня ни с кем из защитников РПЛ нет проблем. Я очень крутой. Я всегда был очень талантливым игроком, но у меня всегда были проблемы с руководством.

Лучше ли я Артема Дзюбы? Если бы я играл в «Зените», тоже бы забивал по 20 голов за сезон», – считает серб.